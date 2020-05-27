دبي الـ 5 عالمياً في إدارة اقتصاد ما بعد «كوفيد 19»

المصدر: دبي ــ وائل الخطيب

حلت دبي في المركز الأول إقليمياً والـ 5 عالمياً في قائمة أفضل 100 مدينة معروفة عالمياً بفرصها الاقتصادية والتعليمية والطموحة، لإدارة اقتصاد ما بعد «كوفيد 19» في دراسة صدرت أمس عن مؤسسة «FutureLearn» منصة التعلم عن بعد عبر الإنترنت، وهي شركة خاصة مملوكة بشكل مشترك بين «الجامعة المفتوحة» ومجموعة «سيك» ومقرها لندن.

ووفق الدراسة، فاقت دبي مدناً عالمية كبرى من أبرزها سان فرانسيسكو وميونيخ وجنيف وشتوتغارت ولوس أنجلوس وسيرول ونيويورك واستوكهولم وفرانكفورت وطوكيو وباريس ولندن.

وسجلت دبي أرصدة عالية في عدة مؤشرات فرعية، حيث حصدت رصيداً كاملاً بنسبة 100 % في مؤشر الإنفاق الصحي، و95.62 % في مؤشر الدخل القابل للتصرف و93.80 % في مؤشر فرص الشباب و96.52 % في مؤشر المرأة في دور القيادة و98,89 % في مؤشر معدلات الهجرة والانفتاح فيما بلغ رصيدها الإجمالي 85.18 %، فيما خلا التقرير من أي مدينة عربية أخرى.

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