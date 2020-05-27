شرطة الشارقة تضع آلية للموظفين قاطني الشارقة ويعملون في دبي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أن شرطة الشارقة ستضع آلية بالنسبة للموظفين الذين يعملون في دبي ويقطنون الشارقة و ويتطلب عملهم العودة في وقت متأخر أي بعد الثامنة مساء وهو بدء برنامج التعقيم في الشارقة .

وقال الشامسي أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تتفهم وضع الموظفين الذين يعملون في دبي ، وذلك بعد مد فترة بدء العمل من السادسة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا ، وسوف يتم وضع آلية مع الجهات المختصة والجهات ذات الصلة حتى يتمكن أولئك الموظفون من اداء أعمالهم دون عقبات تذكر .

آلية

وأضاف أنه يتم النظر فقط في أمر الموظفين الذين يعملون في دبي ، أما الذين سيعودون في وقت متأخر وهم ليسوا بموظفين ، فلا تشملهم الآلية ، داعيا كافة اطراف المجتمع بضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات ذات الصلة والالتزام بها تجنبا للمخالفات – خصوصا – أوقات تقييد الحركة لتنفيذ برنامج التعقيم الوطني .

دراسة

ولفت الشامسي الى أن كل الخطط الموضوعة فيما يتعلق بإجراءات برنامج التعقيم الوطني في الشارقة قابلة للدراسة وفق التطورات ، اذا ما كان الأمر يتطلب تغيير الأوقات أم بقائها كما هي ، فهي أمور تخضع للدراسة والتمحيص ، ومن ثم سوف يتم اتخاذ القرارات الصائبة في حينها .

وأوضح أن هناك التزاما كاملا من كافة المواطنين والمقيمين بفترة التعقيم الوطني ، وذلك من خلال امتثالهم للتعليمات والعمل بالاجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة من اجل محاصرة داء كورونا تجنبا لانتقال العدوى ، مثمنا تجاوب الساكنين للتوجيهات التي تردهم من الجهات ذات الصلة .

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