تحديث التدابير الوقائية في المراكز التجارية لمواكبة استئناف الحركة الاقتصادية

المصدر: دبي - وائل نعيم

ألزمت بلدية دبي جميع مراكز التسوق في الإمارة بضرورة وضع الإرشادات اللازمة لتطبيق الحفاظ على نسبة إشغال 70% في جميع المواقع، وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي مترين، ما عدا أفراد الأسرة الواحدة، ويُسمح باستخدام المصاعد مع الحفاظ على التباعد الجسدي مترين ونسبة إشغال 50%، وكذلك السماح بإشغال 70% فقط من مواقف السيارات غير شاملة مواقف الموظفين.

وأصدرت بلدية دبي تحديثاً لتعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح مراكز التسوق بدءاً من 27 الشهر الجاري حتى إشعار آخر، وطالبت فيه جميع مراكز التسوق بالالتزام بمتطلبات بلدية دبي، ومنها:

تحديد أبواب مختلفة للمداخل والمخارج مع مراعاة أن تكون جميع أبواب الدخول والخروج مفتوحة، وزيادة دورية التنظيف والتطهير طوال فترة إعادة تشغيل مركز التسوق وتوثيق عملات التنظيف والتطهير في سجلات التنظيف مع ذكر المواد المستخدمة، وتنظيف وتطهير شامل في مركز التسوق بعد ساعات العمل اليومية، وتوفير معقم اليدين في أماكن متفرقة في مركز التسوق، وكذلك قياس درجات حرارة الموظفين ومرتادي مركز التسوق قبل الدخول.

كما يجب تأكيد ارتداء الكمامات على الجمهور والموظفين عند دخول مركز التسوق، والسماح بالعروض التسويقية، وتحديد مواقع للعزل في مركز التسوق للاستخدام في الحالات الطارئة أو وجود حالات إصابات مؤكدة، وتثقيف الموظفين بالحفاظ على الصحة والسلامة والنظافة الصحية، وتشجيع الدفع عبر القنوات الذكية، والسماح بإعادة فتح غرف قياس الملابس بحسب هذه الشروط: يجب على العملاء ارتداء أقنعة في جميع الأوقات، ويمكن لكل عميل تجربة ما يصل إلى 5 قطع فقط، وقضاء 10 دقائق كحد أقصى في غرف قياس الملابس لكل عميل، ولا يمكن وضع القطع المرتجعة مرة أخرى على الرفوف أو استخدامها من قِبل العملاء الآخرين، ويجب أن توضع جانباً من قِبل بائع التجزئة مدة 24 ساعة، إضافة إلى إجراء عملية التنظيف والتطهير المستمر لغرف قياس الملابس.

ساعات العمل

كما يجب الالتزام بساعات العمل المحددة لتشغيل مركز التسوق والمعلنة عبر وسائل الإعلام الرسمية، وعدم السماح للأطفال دون 12 عاماً وكبار السنة فوق 60 عاماً بالدخول إلى مراكز التسوق، وعدم اصطحاب الأفراد الذين لديهم حالات طبية حرجة من جميع الأعمار حفاظاً على سلامتهم.

ويسمح بإعادة فتح الصلات الرياضية والنوادي الصحية واللياقة بنسبة إشغال 50%، وفتح دور السينما وفق الضوابط الموضوعة المشار إليها في تعميم دور السينما.

ولا يسمح بإجراء اختبارات لمنتجات العناية الشخصية، ويجب إزالة إغلاق أماكن الجلوس العامة، كما يجب الالتزام بالتعاميم المتعلقة بسلامة الأغذية بردهات الطعام وكل المؤسسات الغذائية في مركز التسوق، والالتزام بتعاميم التدابير الاحترازية للصالونات الرجالية والنسائية وكل المؤسسة الأخرى في مركز التسوق التي تم نشر تعاميم لها.

وذكرت بلدية دبي أن هذه الإجراءات سارية المفعول حتى إشعار آخر، وستتم متابعتها من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها.

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