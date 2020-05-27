بلدية دبي تحدد الإجراءات الاحترازية في 12 موقعاً للتسلية والترفيه

المصدر: دبي - وائل نعيم

حددت بلدية دبي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح مواقع التسلية والترفيه والفعاليات السياحية الخارجية في 12 موقعاً لمواقع التسلية والترفيه المسموح بإعادة افتتاحها في هذه المرحلة بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر وتتضمن المواقع: حلبات التزلج، دولفيناريوم، عروض الهواء الطلق، كاياك، رحلات القوارب الشراعية، سفاري، الانزلاق الهوائي، سكي دبي، سباق السيارات، هيلوكبتر وجايركوبتر، درجات الصحراء/‏ الكثبان الرملية، والمناطيد.

والزمت بلدية دبي مواقع التسلية والترفيه والفعاليات السياحية الخارجية في تعميم أصدرته بهذا الشأن مجموعة من الإجراءات الاحترازية ومن بينها: يجب الالتزام بأوقات العمل المسموح بها، واستمرار إغلاق جميع المواقع الترفيهية الأخرى ومناطق الأطفال، والسماح بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50% في الموقع الترفيهي، وتوفير لوحة تتضمن الطاقة الاستيعابية عند المدخل، وعلى جميع الموظفين الموجودين الالتزام بفحص الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وكذلك تكثيف التنظيف والتطهير لكل مناطق الموقع الترفيهي خلال ساعات العمل والتركيز على المداخل والمخارج والحواجز والبوابات ودورات المياه، والممرات ومقابض الأبواب وأزرار السلالم والسلالم الكهربائية والمصاعد، وعمل تطهير شامل لجميع المرافق يومياً بعد ساعات العمل، وتعقيم جميع المعدات والأدوات والملابس والأحذية والسيارات وغرف الملابس والخزانات بعد كل استخدام.

ويجب توفير معقمات الأيدي في كل مرافق المكان الترفيهي، وتوفير الأغطية والقفازات اللازمة للجمهور لارتدائها قبل ارتداء الخوذة والقفازات، ولا يسمح بإقامة أي من الفعاليات والاحتفالات.

وقياس درجات حرارة الموظفين ومرتادي المواقع الترفيهية قبل الدخول وعدم السماح لمن يعانون أمراضاً مزمنة أو أمراض الجهاز التنفسي من الدخول للمنشأة، كذلك يجب على جميع الزوار ارتداء الكمامات والقفازات طوال الوقت وعدم السماح بدخول الزوار من دون ارتدائها.

كما يجب تحديد موقع للعزل في المكان الترفيهي للاستخدام في الحالات الطارئة أو وجود حالات إصابات مؤكدة، ويجب الالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعي وترك مسافة 2 متر بين الأشخاص وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في المصاعد وغرف التعليمات وغرف الملابس ووضع العلامات الإرشادية اللازمة لذلك.

ولا يسمح بالدخول لمن هو دون 12 عاماً والأكبر من 60 سنة. فضلاً عن تشجيع الدفع وحجز التذاكر عبر قنوات الدفع الذكية.

وبالنسبة لعروض الهواء الطلق تم تحديد اشتراطات إضافية تتمثل في إغلاق جميع أماكن الجلوس بعد كل عرض لحين الانتهاء من تعقيمها، وزيادة التحكم في جميع الأماكن التي تحظى بازدحام شديد أو المداخل والمخارج وقت بداية العرض ونهايته عن طريق إضافة كادر إشرافي أو متطوعين إضافيين لزيادة السيطرة على الازدحام وتدفق الجمهور، وتقليل مدة العرض بحيث لا تتجاوز 5 دقائق وتقليل دورية العروض بحيث يتم عمل عرض واحد كل ساعة.

وبالنسبة للاشتراطات الإضافية لدولفيناريوم يمنع اللعب والسباحة مع الدلافين وإطعام الحيوانات والطيور، أما بالنسبة للاشتراطات الإضافية لكاياك فيسمح لشخص واحد فقط لكل قارب، وتعقيم وتطهير كاياك والمعدات بعد كل استخدام.

وأوضحت بلدية دبي أن هذه الإجراءات سارية المفعول حتى إشعار آخر وسيتم متابعتها من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها.

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