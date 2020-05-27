تمديد ساعات عمل مراكز ووجهات شركة «نخيل»

المصدر: (دبي - بشار باغ)

كشفت شركة نخيل مولز رداً على استفسار لـ«البيان» عن مواعيد العمل الجديدة لمراكز التسوق التابعة لها بعد قرار استئناف الحركة الاقتصادية. وابتداءً من اليوم ستفتتح أبواب كل من مركز ابن بطوطة وسوق التنين «دراغون مارت» و«نخيل مول» والـ «بافيليونز» من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً خلال أيام الأسبوع.

فيما سيفتتح «نخيل مول» أبوابه في عطلة نهاية الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً حتى الـ 11 مساءً، فيما ستعمل كل من وجهات «ذا بوينت» و«كلوب فيتسا ماريه»، وستعمل متاجر السوبرماركت المتواجدة في مراكز شركة نخيل مولز يومياً من الساعة العاشرة صباحاً.

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