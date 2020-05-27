برج خليفة و«أكواريوم» في استقبال الجمهور

المصدر: (دبي - البيان)

تستقبل ثلاث من أبرز الوجهات الترفيهية في دبي الزوار ابتداء من اليوم وهي: «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، و«برج خليفة وقمّة البرج»، و«نادي البرج».

تأتي عملية إعادة الافتتاح مرفقة باتباع نظام إجراءات السلامة والوقاية بما يتوافق مع متطلبات السلامة الخاصة بالحماية من فيروس «كورونا» المستجد المتبعة في دولة الإمارات، حيث سيتم تشغيل الوجهات الثلاث مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي. فمع التركيز على رفاهية العاملين في وجهاتها والزوار على حدّ سواء، تلتزم المرافق الثلاث بإرساء بيئة آمنة تتبع معايير عالية من النظافة والتعقيم والوقاية.

ومن بين إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، التنظيف المتكرر والتعقيم. كما تقوم الإدارة في «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، وفي «قمّة البرج، برج خليفة»، و«نادي البرج»، باتباع برنامج فحص صحي لجميع الموظفين حيث تجرى فحوصات درجة حرارة الموظف قبل كل نوبة، بالإضافة إلى ارتداء أعضاء الفريق الكمّامات والقفازات في جميع الأوقات.

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