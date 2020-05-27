إعادة افتتاح 4 وجهات ترفيهية

المصدر: دبي – البيان

أعلنت «ماجد الفطيم»، عن إعادة افتتاح «ڤوكس سينما»، و«سكي دبي»، و«دريم سكيب» و«ماجيك بلانيت» في دبي، وذلك ابتداءً من اليوم، بالتوافق مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي.

وقامت كافة علامات الترفيه التابعة لشركة «ماجد الفطيم» باتخاذ تدابير احترازية واسعة النطاق، إضافة إلى معايير التعقيم الصارمة التي تعتمدها، كما عملت على تعزيز سياسات وإجراءات السلامة لضمان تحقيق تجربة مريحة للعملاء والموظفين مع المزيد من راحة البال والاطمئنان.

وتُستخدم آلات للرش والتبخير لتعقيم أكبر مساحة ممكنة، في الوقت الذي يواصل فيه فريق العمل تنظيف وتعقيم الأسطح بعد كل تواصلٍ مع الزوار، مع إيلاء اهتمام خاص بالنقاط التي يلمسها العملاء بكثرة مثل صناديق الدفع، ونقاط البيع، ومحطات الدفع وأكشاك الخدمة الذاتية.

وقال كاميرون ميتشيل، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للسينما» و«ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»: «من خلال الدعم المستمر الذي توفّره حكومة دولة الإمارات، أنا واثقٌ بقدرتنا على تجاوز هذه الأوقات التي لم يسبق لها مثيل معاً.

ولقد أظهر فريق العمل مرونة وقدرة كبيرة على التكيف ومواجهة هذه الفترة الصعبة، وأنا فخور للغاية بجهودهم الكبيرة لضمان إعادة فتح أبوابنا بأمان. ولقد قمنا باتخاذ مجموعة واسعة من التدابير الجديدة لتبديد أي مخاوف قد يشعر بها الناس، ولضمان تجربة مريحة وآمنة وصحية للضيوف مع فرصة الاستمتاع بتجربتهم الترفيهية المفضّلة مجدّداً. ونحن نتطلع إلى إعادة استقبال ضيوفنا الكرام والترحيب بهم من جديد وتحقيق أسعد اللحظات معهم».

ويمكن للزوار الاستمتاع بهذه التجارب من دون الاضطرار إلى الوقوف في صفوف لحجز تذاكرهم، وذلك عبر الحجز المسبق للتذاكر عبر مواقعنا الإلكترونية وتطبيقاتنا.

وفي إطار الحد من الاتصال الجسدي إلى أقصى الدرجات، تتوافر وسائل الدفع من دون تلامس. وكإجراء وقائي إضافي، سيتم إلزام الموظفين ارتداء الكمامات والقفازات، وسيتم قياس حرارتهم عند وصولهم إلى العمل.

وفي المرافق الترفيهية التي يتم تقديم المأكولات فيها، تم اتخاذ تدابير واسعة النطاق لضمان الحفاظ على أعلى مستويات السلامة للأطعمة والمشروبات المقدّمة. كما يتبع فريق العمل سياسات السلامة الصارمة التي تتضمن تعقيم وحدات التشغيل كل ساعة وغسل اليدين على الأقل كل 20 دقيقة وقبل تجهيز وتقديم الطعام.

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