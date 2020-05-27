الطقس المتوقع على الدولة خلال الخمسة أيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

الأربعاء:

الطقس: رطب على السواحل صباحاً خاصة غرباً - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر .

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على المناطق المكشوفة وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس:

الطقس: رطب على السواحل صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: حار وصحو إلى غائم جزئياً أحياناً - تظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً – فرصة تكون سحب ركامية شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام تصبح نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة لبعض الغبار والأتربة نهاراً وسرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد:

الطقس: رطب صباحاً على السواحل ويحتمل تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية - تميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة غرباً وتكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 20 إلى 32 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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