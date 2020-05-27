دبي تجاوزت الأصعب وعادت لمسارها

المصدر: متابعة - القسم الاقتصادي

أكد مسؤولون ورؤساء دوائر أن قرار استئناف الحركة الاقتصادية في دبي، دليل على سداد النهج الحكومي المتبع منذ بداية الأزمة الصحية العالمية ومرونته، ودليل على أن دبي تجاوزت المرحلة الأصعب وعادت للتحليق وأثبتت قدرة كبيرة في تجاوز التحديات ونجحت في العودة لتحافظ على مكانتها العالمية المتميزة كنموذج ملهم في كيفية إدارة الأزمات وإيجاد الحلول لدعم الاقتصاد وحماية الأفراد وتعزيز سلامة المجتمع.

وقالوا إن كافة الجهات والقطاعات الاقتصادية تكيّفت مع الأزمة وقادرة على الصمود، حيث استكملت الاستعدادات اللازمة لاستئناف النشاط الاقتصادي بالكامل لبدء العمل من اليوم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا».

مالية دبي

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن جهود المسؤولين المبذولة في جميع القطاعات بحكومة دبي، قد آتت أُكلها في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في شأن اتخاذ التدابير الكفيلة بالحدّ من أثر أزمة «كوفيد 19» على الإمارة بسكانها وقطاعاتها.

وقال آل صالح إن حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية، حرصت منذ الأيام الأولى للأزمة على إعادة توجيه الموارد المالية والبشرية وفقاً لتوجيهات القيادة، للحدّ من تأثيراتها وتداعياتها، معتبراً أن دبي سرعان ما استوعبت الصدمة الناجمة عن الجائحة وتجاوزت المرحلة الأصعب، وأن القطاعات الاقتصادية أضحت قادرة على التعايش بحِنكة مع الأوضاع الراهنة، بعد أن نجحت في التكيّف مع التغيرات الجذرية الحاصلة في المشهد الاجتماعي والإنساني والاقتصادية، ومواءمة أهدافها مع المتطلبات التي تفرضها هذه الأوضاع والتغيرات، من أجل الصمود والبقاء.

وأشاد المدير العام لدائرة المالية بالجهود التي لا يزال يبذلها المنتسبون إلى خط الدفاع الأول والجهات ذات العلاقة، من قيادات وأفراد، على المستويين الاتحادي والمحلي، واصفاً إياهم بالجنود المخلصين لبلدهم، وداعياً جميع سكان الإمارة إلى مداومة الالتزام بتعليمات السلامة الصحية والتباعد الجسدي والاجتماعي الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة، من أجل المحافظة على المكتسبات التي أسفرت عنها إلى اليوم تلك الجهود المخلصة.

موانئ دبي العالمية

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «استكملت كافة الجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة كافة الاستعدادات اللازمة لاستئناف النشاط الاقتصادي بالكامل لنبدأ العمل بكامل طاقتنا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء «كورونا»، تنفيذاً لقرار القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، وستقدم المؤسسة كافة خدماتها للمتعاملين من خلال التسهيلات التي نوفرها في الموانئ والمنطقة الحرة لجبل علي مدعومة بأفضل الخدمات الجمركية واللوجستية والملاحية وعلى مستوى التراخيص التي نصدرها، لنؤمن ازدهار التجارة الخارجية كرافد أساسي في الحركة الاقتصادية بما يضمن تجاوز تأثيرات أزمة (كوفيد 19) بأسرع وقت على طريق التحرك السريع لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة في دولة الإمارات».

سياحة دبي

من جهته، قال هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»: إن دبي تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إعادة افتتاح أنشطة قطاع السياحة تدريجياً، حيث سيتم التركيز على العناصر التي ساهمت في نجاح هذا القطاع على مدى السنوات الماضية والتي تتضمن تقديم تجارب مميزة للزوار مع الالتزام بالتخفيف من حدة المخاطر.

وأضاف المري أن التحديات والتجارب السابقة أظهرت أن دبي تتمتع بمرونة كبيرة وإمكانات هائلة، وأثبتت قدرة كبيرة في تجاوز التحديات ونجحت في العودة لتحافظ على مكانتها العالمية المتميزة وبقائها في مصاف الوجهات السياحية المفضلة للسفر والمُوصى بزيارتها على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الشركاء يتطلعون لمرحلة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، ومواصلة الجهود للمحافظة على المكتسبات.

جمارك دبي

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن دائرة جمارك دبي ومنذ بدء التحدي العالمي لتداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) اتخذت كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لضمان تيسير سلسلة الإمداد والتوريد العالمية بشكل عام ودعم السوق المحلي من السلع والمواد الضرورية بشكل خاص بالإضافة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وكادر التفتيش الذي يعمل بالخطوط الأمامية ويؤدي واجبه الوطني على خير وجه.

وقال نحن مستعدون تماماً لاستئناف حركة النشاط الاقتصادي، حيث تعد خدمات جمارك دبي الذكية وأنظمتها المتطورة رائدة في العمل الجمركي وهو ما انعكس على تحقيق طفرة قوية في المعاملات الجمركية للربع الأول من العام الجاري وبواقع 60% نمواً لتصل عدد المعاملات لتلك الفترة 4 ملايين معاملة.

وقال خلال الفترة الماضية عقدت أكثر من اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع مدراء عموم ومفوضي الجمارك في عدد من الدول الشقيقة والصديقة مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين والنرويج وإسبانيا وغيرها من الدول وكانت خطط واستراتيجيات مرحلة ما بعد «كورونا» ودعم التجارة المشروعة بين الجانبين أهم محاور الاجتماعات والتي خلصت إلى ضرورة تسهيل الإجراءات والخدمات الجمركية للبضائع وكذلك للمسافرين.

أيضاً فإن كادرنا الوظيفي يؤدي عمله عن بعد بمنتهى السلاسة والانسيابية معتمداً على التقنيات المتطورة التي وفرتها الدائرة.

المناطق الحرة

وقال الدكتور محمد الزرعوني أمين عام مجلس المناطق الحرة في دبي: تعتبر دبي الوجهة المفضلة للمسافرين الدوليين لما تتمتع به من مقومات تخولها التربع على المراكز الأولى عالمياً في هذا القطاع، نظراً للعديد من العوامل الجاذبة للسياحة والسفر يأتي في مقدمتها الأمن والأمان والاستقرار، والبنية التحتية عالمية المستوى، واستقرار العملة، وموقعها الاستراتيجي، فضلاً عن الخدمات المميزة التي تقدمها الإمارة في مختلف القطاعات.

وأكد أن القرارات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الأزمة الحالية ستكون نقطة إطلاق مركزية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، لتقديم الأفضل مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية، مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية المتبعة في الدولة.

غرفة دبي

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: يشكل قرار استئناف الحركة الاقتصادية رسالة أمل وتفاؤل بأننا نسير على الطريق الصحيح لاستعادة حياتنا الطبيعية، والمضي قدماً في مسيرتنا التنموية، وسيكون له تداعيات إيجابية على شركاتنا ومؤسساتنا واقتصادنا، وسيدعم استمرارية الأعمال، ويعطي دفعة قوية للقطاعات الاقتصادية المتنوعة التي تعتبر عجلة الحياة ومكونها الأساسي.

ويأتي القرار ثمرة للرؤية الرشيدة والإدارة المسؤولة والمتميزة التي أثبتت من خلالها دبي أنها نموذج ملهم للعالم في كيفية إدارة الأزمات وإيجاد الحلول لدعم بالاقتصاد وحماية الأفراد وتعزيز سلامة المجتمع.

إن الإدارة الاستثنائية التي أظهرتها دبي في إدارة أزمة (كوفيد 19) تفرض علينا جميعاً مسؤولية كبيرة في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المناسبة التي اتخذتها دبي في جميع القطاعات، واتباع جميع الإرشادات التي تضمن استمرارية الأعمال وتحافظ على سلامتنا وصحتنا، وتكامل جهودنا مع جهود الجهات الحكومية المعنية جزء مهم لنجاح هذه المرحلة.

دبي الذكية

من جانبها، قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «نُقدّر الجهود التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري تمهيداً للعودة التدريجية للحياة الطبيعية لقطاعي الضيافة والسفر اللذين يعتبران من أبرز دعائمنا الاقتصادية في دبي، ونحن نعمل بخطوات واثقة مع الجميع لنكون جزءاً من نجاح عودة السياحة في دبي لازدهارها، وأرى أن كون دبي مدينة ذكية هو ما يعزز عودة دبي إلى الحياة الطبيعية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز