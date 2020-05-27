«طرق دبي» تعدّل مواعيد الخدمات بدءاً من اليوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تعديل مواعيد تقديم خدمة وسائل النقل الجماعي التي تشمل مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة والتنقل المشترك، إلى جانب مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمة، والمواقف الخاضعة للتعرفة، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك تماشياً مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، بالسماح بالحركة في إمارة دبي من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 ليلاً، فيما تُطبق التعرفة على المواقف المدفوعة من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 ليلاً.

وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية، وأهمها التباعد الجسدي في وسائل النقل والمحطات، وعند مداخل المحطات والمراكز، وإلزام الركاب والمتعاملين بارتداء الكمامات، لضمان أعلى مستويات الحماية لهم وللموظفين ومشغلي وسائل النقل، مؤكدة استمرارها في تطبيق الإجراءات المتبعة حالياً في مركبات الأجرة حيث يقتصر عدد الركاب على راكبين فقط في المقعد الخلفي لكل مركبة، مع تثبيت فواصل عزل صحية على متن مركبات الأجرة لعزل السائق عن الركاب، لضمان أعلى مستويات الحماية لمستخدميها.

بدء

وأوضحت الهيئة أن ساعات عمل مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، تبدأ من الساعة 7:00 صباحاً، حتى الساعة 12:00 منتصف الليل، من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل يوم الجمعة، وستكون آخر رحلة على الخط الأحمر من محطة الراشدية إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة الساعة 10:54 ليلاً، ومن محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة الراشدية الساعة 10:53 ليلاً، وستكون آخر رحلة على الخط الأخضر من محطة الخور إلى محطة مترو الاتصالات الساعة 11:21 ليلاً، ومن محطة مترو الاتصالات إلى محطة الخور الساعة 11:20 ليلاً، وستقوم الهيئة بتشغيل 54 قطاراً على الخط الأحمر و17 قطاراً على الخط الأخضر خلال ساعات الذروة، تخدم 46 محطة، وسيكون زمن تقاطر خلال ساعات الذروة، دقيقتين و38 ثانية بين الرحلات على الخط الأحمر، وخمس دقائق بين الرحلات على الخط الأخضر.

وتبدأ ساعات عمل ترام دبي من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل، من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل يوم الجمعة، وستقوم الهيئة بتشغيل ستة قطارات ترام، تخدم 11 محطة، بزمن تقاطر ثماني دقائق بين الرحلات.

أما بالنسبة لخدمة حافلات المواصلات العامة داخل المدينة، فسيتم تشغيل 902 حافلة، تعمل على 142 خطاً، تبدأ في تقديم خدماتها الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 ليلاً، مع استمرار إيقاف خدمة النقل عبر المدن حتى إشعار آخر.

وسيتم خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، تشغيل 74 حافلة، تعمل على 13 خطاً هي: 8 و10 و12 و13A و17 و24 وC01 وC07 وF18 وF21 وF34 وF43 وX23، وتخدم هذه الخطوط 19 مستشفى حكومي وخاص.

تشغيل

وسيتم تشغيل سبعة خطوط لخدمة وسائل النقل البحري، من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 ليلاً، مع استمرار إيقاف الخطوط السياحية وخطوط قناة دبي المائية.

وتقدم مركبات الأجرة في دبي البالغ عددها 10936 مركبة، ومركبات الليموزين البالغ عددها 7000 مركبة، خدماتها من الساعة 6:00 صباحاً، حتى الساعة 12:00 منتصف الليل، فيما سيتم تشغيل خدمة مركبات الأجرة خلال ساعات التعقيم الوطني، حسب الطلب، ويمكن للمتعاملين الحصول عليها عبر التطبيقات الذكية لحجز مركبات الأجرة والليموزين، وستعمل خدمة مركبات التنقل المشترك (U drive، وEkar)، ومسارات الدراجات والمشاة، وخدمة (كريم) لتأجير الدراجات الهوائية، البالغ عددها 780 دراجة موزعة على 78 محطة، من الساعة 6:00 صباحاً، حتى الساعة 11:00 ليلاً.

وستقدم مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول وديرة والبرشاء، وكذلك مراكز مزودي الخدمة البالغ عددها 21 مركزاً من إجمالي 27 مركزاً، خدماتها للمتعاملين، من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 عصراً.

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