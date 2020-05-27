محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يبحثان التعاون وجهود احتواء «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بحثا خلاله علاقات الصداقة وجوانب التعاون المختلفة بين البلدين وفرص تنميتها ودعمها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وتبادل سموه ورئيس إندونيسيا - خلال الاتصال - التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربين عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الصديقين مزيداً من التقدم والازدهار، وأن تنعم الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام.

كما تطرقا إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة في ما يتعلق بالجهود الدولية المبذولة للاستجابة الفاعلة لمواجهة تحدي «كورونا»، وسبل الحد من آثاره الإنسانية على المستويات كافة.

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