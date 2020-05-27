«الشارقة الخيرية» توزع 140 ألف زكاة فطر

المصدر: (الشارقة - وام)

اختتمت جمعية الشارقة الخيرية مشاريع حملتها الرمضانية بتوزيع 140 ألف زكاة فطر على عشرات المستفيدين من المسجلين بكشوف الجمعية في مدينة الشارقة وكافة المناطق والمدن التابعة لها.

وأكد أسعد الزرعوني رئيس قسم المساعدات الداخلية أنه قد تمت عمليات توزيع مستحقات مشروع زكاة الفطر هذا العام وفق آلية تتناسب مع الظروف الحالية وبالتنسيق مع عدد من الموردين المختصين وتوصيلها لمستحقيها في بيوتهم مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع متوجهاً بالشكر الجزيل للمتبرعين الذين وكلوا الجمعية عنهم في توصيل ما يتوجب عليهم من الزكاة لمستحقيها.

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