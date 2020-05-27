الأمطار تواصل هطولها بغزارة على الفجيرة والساحل الشرقي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

واصلت أمطار الخير هطولها على مناطق الفجيرة ومدن الساحل الشرقي لليوم الثاني على التوالي، ليستهل الناس يومهم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بمشاعر من الفرح والسعادة بالأجواء المنعشة التي خلّفتها الأمطار، إذ خرجوا لمشاهدة سحر المياه الجارية، داعين المولى عز وجل أن يرفع عنهم بلاء فيروس كورونا.

وتسبب هطول واندفاع الأمطار في جريان الأودية والشعاب في المناطق الجبلية وتشكل السيول، منها جريان وادي الحلو الواقع على طريق كلباء الشارقة، ما عرقل حركة السير على الطرقات والشوارع في تلك المناطق نتيجة لغزارة الأمطار.

وناشدت الشرطة جميع السائقين وزوار المنطقة والصيادين أخذ الحيطة والحذر في ظل الأجواء الماطرة وتقلبات الطقس حفاظاً على أرواحهم، وطالبتهم بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والسدود والمنخفضات الجبلية لتجنب وقوع الحوادث الخطيرة، داعيةً السائقين إلى تخفيف السرعات على الطرق خلال هذه الأجواء الماطرة.

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