«خيرية آل مكتوم» توزع 20 طن أغذية على الفقراء في بوروندي

المصدر: بوجمبورا - وام

وزعت هيئة آل مكتوم الخيرية بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الهيئة.. أكثر من عشرين طناً من المواد الغذائية على الأسر الفقيرة في بوروندي تشمل «سلال رمضان» التي تحتوي على الأرز والسكر ودقيق الذرة الشامية.

برنامج

وكانت الهيئة نظمت أيضاً برنامج إفطار جماعي حضره عدد من الأئمة والدعاة والشخصيات الرسمية والشعبية ورؤساء المنظمات المحلية النسوية والدعوية.

وأثنى ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء الهيئة على جهود مكتب الهيئة في بوروندي في تنظيم الإفطارات وتوزيع المواد الغذائية على الأسر المسلمة الفقيرة.

من جانبه قال هاشم محمد إبراهيم موسى مدير مكتب الهيئة في بوروندي إن برنامج إفطارات هيئة آل مكتوم الخيرية وتوزيع السلال الغذائية لقي ترحيباً واسعاً من كافة القطاعات المستفيدة.. وأشادوا بدور دولة الإمارات العربية المتحدة المعطاء وجهودها الخيرية.. ووجهوا الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذه المكرمة سائلين الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء ويجعلها في ميزان حسناته.

الجدير بالذكر أن مكتب الهيئة في بوروندي تم افتتاحه أواخر 2019 وتنفذ الهيئة مشروع مدرسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في إقليم رومبينقي ويضم مدرسة ثانوية ومسجداً وعيادة طبية.

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