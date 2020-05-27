اقتصاد دبي ينهض من جديد

المصدر: دبي - بشار باغ

سمحت اقتصادية دبي لمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية بمعاودة العمل ابتداءً من اليوم بنسبة %50 من الطاقة الاستيعابية والتشغيلية، مع رفع النسبة الخاصة بقطاع تجارة التجزئة والجملة إلى %70.

وفي تعميم صدر أمس حول البروتوكولات الخاصة بقرار استئناف الأنشطة الاقتصادية الصادر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أعلنت اقتصادية دبي تحديثات شاملة وتفصيلية للتدابير الوقائية والسماح بعودة العمل بنسبة تشغيل 50 % لكل من الصالونات النسائية والرجالية وتلك الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى المكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية، وخدمات صف السيارات ودور السينما، إلى جانب دور المزادات وقطاع الترفيه، بالإضافة إلى مراكز تعهيد الخدمات الحكومية باستثناء الخدمات الحكومية التي يديرها موظفون حكوميون، إلى جانب العيادات بما في ذلك الأنف والأذن والحنجرة والأسنان وتوسيع العمليات الجراحية الاختيارية (أقل من 2.5 ساعة) بالإضافة إلى معاهد التعليم والتدريب ومراكز التعليم والتدريب ومراكز تعليم الأطفال ومراكز العلاج، والأكاديميات والصالات الداخلية والنوادي الرياضية واللياقة البدنية مع منع استخدام الحمامات والمنتجع الصحي والساونا والمساج.

وأكد التعميم استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها، مع إضافة مزيد من التدابير الخاصة ببعض القطاعات والمنشآت، ونص على ضرورة التزام العمليات وساعات العمل مع توجهيات الحكومة الاتحادية بشأن ساعات برنامج التعقيم الوطني، مع التأكيد من خضوع الجميع لفحص درجة الحرارة الإلزامي قبل دخول أي منشأة أو الانخراط في أي نشاط، كما يجب وضع أجهزة تعقيم للأيدي في جميع الأماكن المشتركة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي (2 متر)، مع ضرورة الالتزام بالمنزل أو الحجر المؤسسي للمقيمين العائدين إلى الإمارات، والالتزام بالنظافة الشخصية واستخدام المعقمات والأدوات الشخصية ذات الاستخدام الواحد.

تجارة التجزئة والجملة

وبالإضافة إلى زيادة سقف التشغيل للمنشآت العاملة بتجارة التجزئة والجملة إلى %70، أكدت اقتصادية دبي ضرورة التزام مشغلي مراكز التسوق بجميع البروتوكولات والتدابير بما يشمل المتاجر والمرافق التي أعيد افتتاحها داخل مراكز التسوق لضمان مواءمة أقصى معايير السلامة، كما يمكن لمراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة اختيار ساعات العمل الملائمة لديها في أي وقت بين الساعة 6 صباحاً و10 مساءً، مع إغلاق %30 من مواقف مراكز التسوق، ويسمح لجميع منافذ بيع الأطعمة والمشروبات وردهات الطعام بالعمل خلال الساعات المحددة لديها مع الالتزام بالاحترازات.

كما أوضحت اقتصادية دبي بإمكانية السماح لكبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً إلى المراكز الصحية والعيادات داخل المراكز التجارية بشرط تقديم دليل على الموعد ومرافقة الأطفال من قبل شخص بالغ، مع استمرار عدم السماح لهم بالدخول إلى مراكز التسوق في حال عدم وجود حاجة لزيارة عيادات داخله، كما يمنع دخول من يعانون من مشاكل وظروف صحية من مختلف الفئات العمرية.

استثناءات

واستبعد التعميم عدة أنشطة ترفيهية من الأنشطة المشمولة بقرار عودة العمل، حيث لن يتم السماح بكل من الأنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميلاد والتجمعات الجماعية، وألعاب الأركيد، والمخيمات الصيفية والربيعية، وأنشطة لقاء الحيوانات، والأنشطة التفاعلية، مع منع التجمعات والاحتفالات والفعاليات.

وسمح القرار بمعاودة العمل لعدد من أنشطة الترفيه ابتداءً من اليوم الأربعاء مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتشمل هذه الأنشطة كلاً من حلبات التزلج وسباقات الكارتينج ومنصات المشاهدة، والمتاحف، وذا جرين بلانيت، ودبي دولفيناريوم، وسكي دبي، والأكواريوم والعروض الحية الخارجية، على أن يتم السماح فقط بدخول %50 من الزوار في كل مرة بناء على السعة الإجمالية للموقع على أن تتاح مسافة 4 أمتار مربعة لكل زائر.

صالونات الحلاقة

كما رفعت اقتصادية دبي سقف التشغيل للصالونات النسائية (شعر وأظافر فقط) وأماكن الحلاقة الرجالية وصالونات الأطفال إلى %50 باستثناء الحمامات والساونا والحمام المغربي والتدليك، مع عدم السماح بالخدمة المنزلية مع الاستمرار بجميع التدابير الاحترازية السابقة.

وحددت البروتوكولات الصادرة عن اقتصادية دبي الإجراءات الإضافية التالية لصالونات الحلاقة التي تشمل الالتزام باتباع إجراءات المواعيد ونظام الحجز المسبق.

وعلى العمال الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي (2 متر) في أماكن تقديم خدمات الشعر /‏‏ الأظافر والخدمات الأخرى ذات الصلة، كما يجب أن يرتدي العميل قناعاً للوجه - يمكن إزالة القناع لفترات زمنية قصيرة جدًا خلال إجراءات معينة إذا لزم الأمر (مثل تقليم الشعر خلف الأذنين، حلاقة اللحية)، كما يجب أن يرتدي المعالج قناع الوجه أثناء تقديم جميع أنواع الخدمات، ويمكن لشخص بالغ (أقل من 60 عاماً) الإشراف على ثلاثة أطفال كحد أقصى بحيث يتم السماح لطفل واحد فقط بعمر 1 و5 سنوات.

ويجب تطهير الأسطح /‏‏ الكراسي بعد كل زبون بالإضافة إلى تحفيز المتعاملين على غسل /‏‏ تعقيم اليدين قبل وبعد كل استعمال.

ويجب إزالة جميع مناطق الانتظار /‏‏ الجلوس داخل أو أمام الصالونات النسائية ومحال الحلاقة الرجالية، كما يجب فحص درجة حرارة العميل عند الوصول، ولا يُسمح للعمال الذين تظهر عليهم الأعراض بالدخول، على أن يتم فرض عقوبات صارمة لمقدمي الخدمات الذين لا يلتزمون بالبروتوكولات الحكومية.

السينما

وحددت البروتوكولات عدداً من التدابير والقواعد المفروضة على دور السينما الداخلية والخارجية مع السماح بشراء المأكولات والمشروبات داخل دور السينما، على أن يتم السماح بعرض أفلام ثنائية الأبعاد فقط مع منع الأفلام ثلاثية ورباعية الأبعاد.

وسمحت اقتصادية دبي لدور السينما بتقديم المأكولات والمشروبات لكن بشرط أن تكون في علب حافظات الطعام والأدوات المستخدمة لمرة واحدة فقطت، على أن يتم تقديم الطعام بكميات أقل بحيث تكفي الاستهلاك الفردي لتجنب المشاركة قدر الإمكان، مع منع توفير البطانيات في السينما مع عدم تواجد كراسي في محيط السينما.

وتتضمن إجراءات الصحة والنظافة الخاصة بدور السينما فحص طاقم العمل الإلزامي لجميع الموظفين في الموقع بما في ذلك عمال النظافة والارتداء الإجباري للأقنعة والقفازات لجميع الموظفين في المنشأة، وإلزام الموظفين بالتباعد الاجتماعي داخل المنشأة كما هو مطلوب بموجب إرشادات إدارة شؤون البلدية. و

أكدت اقتصادية دبي أهمية الالتزام بالتعقيم بعد كل عرض، وعمل تعقيم مكثف بشكي يومي لجميع قاعات السينما والأماكن العامة بعد ساعات العمل، وضمان توفر أجهزة تعقيم اليدين في جميع المناطق العامة، والتأكد من توفر منظفات مخصصة في دورات المياه.

كما نصت البروتوكولات على إجراء فحص لدرجة حرارة الزوار عند المداخل، وارتداء أقنعة إلزامية لجميع الزوار طوال توقيت الفيلم، على أن يؤدي عدم الامتثال إلى المنع من دخول السينما، مع تخصيص مناطق عزل إلزامية للزوار.

وأكدت اقتصادية دبي إلزامية تطبيق التباعد الاجتماعي في جميع غرف العرض عن طريق تطبيق مقاييس التباعد الأفقي والرأسي، بحيث يتم أفقياً عن طريق تخصيص مقعدين للعملاء وترك مقعدين فارغين في كل صف، على أن يتم عمودياً إبقاء كل صف بديل فارغاً، مع وضع ملصقات إرشادية لضمان إجراءات التباعد الاجتماعي.

وألزمت البروتوكولات دور السينما بالتواصل مع الجمهور لتعميم الإرشادات من خلال القنوات الرقمية ووسائل الإعلام، ووضع إعلانات عامة في مناطق واضحة الرؤية بما يشمل المداخل والأماكن العامة.

وتتضمن إرشادات دور السينما عدم السماح بدخول الأطفال دون سن 12 عاماً وكبار السن فوق 60 عاماً والأفراد الذين يعانون مشاكل صحية، مع ضرورة تقليل تكرار العروض للسماح بوقت كاف للتعقيم الفعال، مع فتح صف واحد على شبابيك بيع التذاكر وتلك المخصصة لبيع الأطعمة والمشروبات لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي.

صف السيارات

حدد تعميم اقتصادية دبي عدداً من التدابير والقواعد المفروضة على خدمة صف السيارات في المراكز وجميع الأماكن في دبي، وأكدت أن التدابير تتضمن الحفاظ على جميع البروتوكولات المعلنة سابقاً للأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى عدد من التعديلات تشمل السماح بتوفير خدمة صف السيارات في جميع الأماكن والمراكز المسموح بها، مع ضمان اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل جميع الموظفين بما يتضمن ارتداء القفازات والأقنعة في جميع الأوقات وارتداء واقي الوجه في حالة اتصال مباشر مع العملاء /‏‏ الضيوف والالتزام بتغيير القفازات وتعقيم اليدين بعد كل خدمة صف للسيارة، واستخدام أغطية يمكن التخلص منها للمقاعد وعجلات القيادة، والالتزام بفحص درجة الحرارة للموظفين عند القدوم إلى العمل ومنع الموظفين الذين تظهر عليهم الأعراض من الدخول، والتنظيف والتطهير المنتظم لمرافق خدمة صف السيارات، ويجب على خدمة صف السيارات توفير مناديل معقمة تُستخدم قبل تسليم السيارة لمسح عجلة القيادة ومقبض ناقل الحركة (مقبض التروس) وأي سطح آخر يتم ملامسته من قبل الموظف (مثل مفاتيح السيارة)، كما يجب على عامل خدمة صف السيارات إبقاء تكييف السيارة قيد التشغيل لبعض الوقت قبل تسليم المركبة للعميل (مع إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة) لضمان تجديد وتنقية الهواء. ويمكن للعامل استخدام أجهزة أخرى مثل المراوح لأغراض التهوية.

المكاتب والشركات

سمحت اقتصادية دبي برفع سقف النسبة التشغيلية للمكاتب والمباني الإدارية وخدمات الرعاية الاجتماعية ابتداءً من اليوم الأربعاء.

ووفقاً للتعميم، يتم استئناف عمل المكاتب خلال ساعات العمل العادية مع زيادة سقف الإشغال %50 من المساحات المشتركة داخل المباني المكتبية، وزيادة سعة استيعاب الموظفين إلى %50.

وأكدت اقتصادية دبي أنه يجب على المكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية وضع علامات التباعد الاجتماعي على الأرض في كافة المصاعد ويجب على المستخدمين الامتثال بالوقوف على هذه العلامات.

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