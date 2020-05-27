السماح بعودة 50 % من متدربي وكوادر المعاهد التعليمية

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

عممت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أمس‏لوائح وإرشادات تطبيق قرار إعادة فتح المعاهد التعليمية بدءاً من اليوم، ‏على مديري المعاهد التعليمية التي تقدم خدماتها التعليمية والتدريبية للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وحتى 60 سنة حيث سيتم السماح لهذه المعاهد بمزاولة نشاطها شريطة الالتزام بمجموعة من التدابير الوقائية الصارمة التي تغطي 4 جوانب وهي: تنظيف وتعقيم مقر المعهد، ومرافقة والمحافظة على قواعد التباعد المكاني وتوفير الكمامات والمعقمات، والسماح بعودة 50% من متدربي وكوادر المعاهد التعليمية إلى مكان العمل.

‏وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن الجميع مسؤول عن الجميع في الوقت الحالي والظروف الاستثنائية، مؤكدة ثقتها بمواصلة المعاهد التعاون من أجل عبور هذه الفترة إلى المستقبل المنشود.

‏وحدد التعميم عدداً من اللوائح والإرشادات حول إعادة الفتح التدريجي للمعاهد التدريبية، وأهمها ‏السماح لنسبة 50% من كادر المعهد بالوجود في مكان العمل، والمحافظة على 50% كحد أقصى للإشغال في الأماكن‏ المشتركة وضمن المكاتب، ولا يسمح بالتجمعات، كما أنه لا يسمح بدخول الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في هذه الظروف مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة أو أصحاب الهمم أو النساء الحوامل أو من تقل أعمارهم عن 12 سنة كما أنه لا يسمح بالدفع نقداً، وينبغي التشجيع على خيارات الدفع الذي ليس فيه تماس.

امتناع

‏وأكدت اللوائح أهمية الامتناع عن تقديم خدمة صف السيارات للموظفين والزائرين خلال هذه الفترة، ويجب على الأشخاص الذين يعانون أمراضاً في الجهاز التنفسي وأمراضاً مزمنة عدم حضور جلسات التدريب، فضلاً عن تعميم كافة الإجراءات الاحترازية على الموظفين والزائرين لتلك المعاهد.

وتضمنت ‏الإرشادات تنظيف الأماكن المشتركة في مقر المعهد بعد كل استخدام، وتعقيم مناطق الدخول بشكل يومي، وفتح غرفة الطعام لتناول الطعام والشراب بشرط الالتزام الصارم بالبعد المكاني بين الأشخاص بمسافة مترين، ولا يسمح باستخدام برادات المياه، كما ينبغي تنظيف وتعقيم مقر المعهد في نهاية كل يوم بما يتماشى مع التعليمات والإرشادات الصادرة عن بلدية دبي، و‏ينبغي توفير غرفة عزل للأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ويسمح بتوفير الأطعمة والمشروبات شريطة اتباع إرشادات الصحة والسلامة، كما لا يسمح بتقديم بوفيه مفتوح، ولا ببيع المأكولات والمشروبات إلا إذا كانت ضمن عبوات تستخدم مرة واحدة، ‏وتمنع التجمعات خارج مرافق التدريب.

‏وينبغي لأي شخص يدخل مقر ومرافق المعهد من كوادر وزائرين الخضوع إلى فحص درجة ‏الحرارة كما ينبغي لهم ارتداء الكمامة طيلة الوقت بمجرد دخولهم مقر المعهد وإن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيؤدي إلى حرمانهم من الدخول، ‏إضافة إلى توفير أدوات تعقيم اليدين في ممرات المعاهد، مع الالتزام بترك مسافة مترين بين الأشخاص في كل من فصول التدريب والاجتماعات والأماكن المشتركة وأماكن العمل والمصاعد والحمامات ومرافق خدمة المتعاملين وينبغي أن تحوي أرضيات المصاعد علامات لضمان ترك مسافة مناسبة بين الأشخاص وإعطاء الأولوية في استخدام المصعد للأشخاص من أصحاب الهمم والنساء الحوامل كما يراعى التباعد في طاولات فصول التدريب، وترك مسافة مترين بين المتدربين ومنع الأنشطة الجماعية، وترك مسافة بين طاولات الطعام.

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