«كهرباء دبي» تعزز التعاون مع «هواوي»

المصدر: (دبي - البيان)

عقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماعاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع تشارلز يانغ، رئيس شركة «هواوي» الصينية في منطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة؛ ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «مورو» لخدمات مركز البيانات والمملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومطر المهيري، رئيس الابتكار وتقنية المعلومات في الهيئة.

هدف اللقاء إلى تعميق أطر التعاون وبحث سبل تعزيز العلاقات بين الطرفين، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية، وخاصة في ضمان أعلى مستويات الحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين وتعزيز استمرار الأعمال. كما تطرق اللقاء إلى تبادل أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية في مجال الابتكار والتقنيات الإحلالية والشبكات الذكية والتحول الرقمي والأتمتة والمنصات السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتحدث الطاير عن الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في الهيئة لمواجهة فيروس (كوفيد 19) بما يساهم في المحافظة على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين وجميع أفراد المجتمع.

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