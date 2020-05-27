سعيد الطاير لـ«البيان»: 360 ألف مكالمة لـ«رعاية المتعاملين» بالربع الأول

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مركز رعاية المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه دبي تلقى 359 ألفاً و772 مكالمة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتم التعامل مع 43.4% من المكالمات عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي، ووصلت نسبة الاستجابة لحل البلاغات خلال هذه الفترة إلى 100%، وكان متوسط مدة إقفال هذه البلاغات ساعتين لبلاغات الكهرباء و3 ساعات لبلاغات المياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير لــ«البيان»: يواصل مركز رعاية المتعاملين في الهيئة خدماته على مدار الساعة عن طريق الاتصال أو تطبيق «واتساب» على الرقم 046019999 لخدمات المتعاملين والاستفسارات والرقم 991 للبلاغات الفنية.

دقة

وقال سعيد الطاير إن مبادرة «الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية» ساهمت في تقليل عدد المكالمات الفنية، وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير وتحسين خدمة الاستجابة للبلاغات الفنية، والتي وفرتها الهيئة أول مرة بخمس لغات لتناسب جميع فئات المجتمع، ورفع الوعي في المجتمع وتزويد المتعاملين بالمعلومات والأدوات بما يساهم في تحسين توافر الإمداد وتعزيز جودة الحياة، إلى جانب الارتقاء بتجربة المتعاملين في ما يتعلق بالإبلاغ عن أعطال الكهرباء والمياه الفنية ومعالجتها وتبسيط وتعزيز دقة وسهولة عمليات الإبلاغ عنها وتمكينهم من تتبع حالة البلاغ، وتتيح الخدمة للمتعاملين القيام بالفحص الذاتي باستخدام تطبيق الهيئة الذكي وزيادة سرعة الاستجابة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والواقع الافتراضي ونظام التوزيع الآلي للمهام.

خصائص

وأضاف سعيد الطاير: تشتمل الخدمة على خصائص عدة ومنها التشخيص الذاتي للأعطال الفنية داخل المنازل، وتقليص الخطوات اللازمة للمتعامل مع البلاغات من 10 إلى خطوة واحدة في حال تمكن المتعامل من تشخيص الحالة ذاتياً، وإيجاد الحلول المثلى لمعالجة البلاغات الفنية، ومتابعتها وحلها بصورة أسهل وأبسط عبر تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني بما يساهم في تعزيز تجربة المتعامل وكفاءة الخدمات.

وتابع: في حال كان سبب الانقطاع داخلياً، أتاحت الهيئة من خلال المبادرة سهولة الوصول إلى أكثر من 6 شركات صيانة من القطاع الخاص ضمن «متجر ديوا» في تطبيق الهيئة الذكي لتمكين المتعاملين من معالجة الأعطال الداخلية بسهولة ويسر.

استجابة ذكية

وقال معالي سعيد الطاير: في إطار حرص الهيئة على توفير إمدادات موثوق بها من الكهرباء والمياه لجميع سكان دبي، وبفضل مبادرة «الاستجابة الذكية» تم تحقيق وفور للمتعاملين تزيد على 300 مليون غالون من المياه أي أكثر من 17 مليون درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط من تطبيقها، وذلك نظراً لـتوفير خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» ضمن مبادرة الاستجابة الذكية والتي من شأنها إبلاغ المتعامل في حال ارتفاع استهلاكه للمياه بشكل غير معتاد، الأمر الذي قد يكون نتيجة تسريب داخلي ليبادر بدوره بالتحقق وإصلاح الخلل، مشيراً إلى أن خدمة الاستجابة الذكية قد ساعدت المتعاملين على حل الأعطال بأنفسهم بنسبة 56%.

وتابع: تعد الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي أكملت تحولها الرقمي في عام 2014 ووفرت كافة خدماتها عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، قبل مرور عام على إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتحول الذكي في دبي.

وفي 2017 كانت الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي قامت بتحويل وإغلاق عدد من مراكزها التقليدية إلى مراكز لإسعاد المتعاملين، لتقديم نموذج غير تقليدي من الخدمات الرقمية عن طريق الأجهزة الذكية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بحيث تساهم في جعل هذه الخدمات متداولة بين كافة أفراد المجتمع.

وتعتمد هذه المراكز على أحدث التقنيات المبتكرة التي تحقق سعادة المتعاملين وتتخطى توقعاتهم بما في ذلك منصات الخدمة الذاتية الذكية التي تساعد المتعاملين على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر ومن دون ورق، إضافة إلى موظف الهيئة الافتراضي «رماس» الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومنصة التحصيل الذكي (تيسير) لدفع الفواتير عبر أجهزة دفع ذكية، وخدمة الدعم عن بُعد عن طريق المحادثة المرئية باستخدام الروبوتات، إضافة إلى قسم خدمات المستقبل الذي يهدف إلى تفعيل مشاركة المتعاملين في تصميم وتطوير خدمات الهيئة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

إجراءات احترازية

وأوضح سعيد الطاير أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أهابت الهيئة بالمتعاملين والمعنيين تجنب زيارة مراكزها إلا في الحالات القصوى والاستفادة من القنوات الذكية التي توفرها الهيئة.

وقال: أجاب «رمّاس» موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، على أكثر من 1.2 مليون استفسار خلال عام 2019. ويتوافر «رماس» على مدار الساعة للرد على استفسارات المتعاملين المكتوبة أو من خلال المحادثة الصوتية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني (www.dewa.gov.ae)، وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» و«غوغل هوم»، والروبوتات، فضلاً عن حساب الهيئة الموثق على تطبيق «واتساب» على الرقم «046019999».

المركز الأول

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي المركز الأول على مستوى حكومة دبي في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وذلك المرة الثانية على التوالي، حيث بلغت نسبة استغناء الهيئة عن الأوراق 82% ضمن فئة الجهات الكبيرة، وهي الجهات التي تستخدم أكثر من 10 ملايين ورقة سنوياً.

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