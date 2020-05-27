«كهرباء الشارقة» تنجز مشروعات تطويرية في خورفكان

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إنجاز عدد من المشروعات التطويرية بمدينة خورفكان تضمنت الانتهاء من إنشاء خزان استراتيجي للمياه بسعة 1.300 مليون غالون في منطقة الوريعة واستبدال 2 مضخة ولوحة المفاتيح الرئيسية ورفع كفاءة محطتي الزبارة والخبة جهد 33 كيلوفولت بإضافة محول جديد 15 كيلوفولت أمبير لكل منهما واستبدال القواطع الكهربائية بالإضافة إلى تنفيذ وتطوير مشروعات لإنارة الشوارع في عدد من المناطق، كما تم استبدال مضخات الحريق القديمة في عدد من المواقع الحيوية التابعة للهيئة وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه لعدد من المشروعات الحيوية تضمنت توصيل الخدمات لمشروع تطوير كورنيش خورفكان والمنطقة التراثية وبرج العدواني ونصب المقاومة ومشروع بحيرات خورفكان وتوصيل الكهرباء لـ326 مسكناً جديداً في منطقتي الزبارة واللؤلؤية.

كما تم الانتهاء من مشروع استراتيجي لخزانات وقود جديدة في منطقتي النحوة وشيص وفق أحدث النظم العالمية بطاقة استيعابيه 34,5 ألف جالون للنحوة و13 ألف جالون لشيص والتي تلبي متطلبات الأحمال المستقبلية المطلوبة والمشروعات التطويرية، كما شملت المشروعات التطويرية بخورفكان استبدال 2000 متر من شبكة المياه القديمة في منطقة اليرموك.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير في كافة المناطق لتغطي الطلب المتزايد على الطاقة والمياه لاستمرار مسيرة التطور والازدهار اللذين تشهدهما الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

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