أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين تطلق منصة «التنافسية عن بُعد»

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح)

كشفت سمية عبدالله بن حارب السويدي، مؤسس ومدير أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، عن إطلاق منصة «التنافسية عن بُعد» التي تستهدف إطلاق العنان لإبداعات المشاركين وتنمية مواهبهم في ‏فضاءات تفاعلية وتشاركية عن بُعد، وتقييم تلك المشاركات لاحتضانها وتبنيها من قبل الأكاديمية واستثمار أوقاتهم ضمن نافذة المنصة في مبادرة «ملتزمون يا وطن» و«خلك بالبيت».

وأكدت السويدي أن الأكاديمية تولي أهمية بالغة للاستدامة في رعاية الموهوبين، من خلال وضع الخطط والبرامج التي من شأنها خدمة تلك الفئة في فضاء رقمي افتراضي في ظل الظروف الراهنة لتحصد عبر منصتها التنافسية عن بُعد" أكثر من 200 مشاركة في 11 محوراً، توزعت على المجال العلمي والأدبي والإعلامي والتقني ومجال الابتكار والفنون.

وأشارت إلى أن الأكاديمية أطلقت برنامج المدرب الصغير لتعزيز موهبة التدريب لدى الناشئة عبر مشاركتهم المنصة بحقائب تدريبية من إعدادهم وتنفيذهم، إضافة لإطلاق مبادرة «واحة زايد للعمل الإنساني» لتعزيز القيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في النفوس حيث تحول الأكاديمية كل مشاركة إنسانية إلكترونية من قبل المشاركين في المبادرة إلى شتلة عطاء باسم المشارك، لتبقى ذكرى خالدة للعطاء والعمل الإنساني.

وأعلنت السويدي، عن خطة الأكاديمية لتدشين قناة "يوتيوب" للبث التفاعلي والتشاركي لخدمة منتسبي الأكاديمية وموهوبيها، كما نفذت الأكاديمية «مسابقة رمضانيات» لزرع القيم الرمضانية‏ من خلال مسابقة تنافسية خلال شهر رمضان الكريم.

وأكدت السويدي أن الأكاديمية رسمت أُطر خطتها في استشراف مستقبل عملها عن بُعد، واتخاذ كافة السبل للاستدامة في وضع برامج إثرائية لتنمية المواهب وتعزيز الابتكار في إطار تهجين هذه البرامج في فضاء رقمي افتراضي إلكتروني عالي المستوى.

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