14 نوعاً من الفراشات تزيد جمالية الألوان في حديقة الحيوانات بالعين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

يدرك فريق عمل صون الطبيعة في حديقة الحيوانات في منطقة العين الخضراء، أهمية دراسة التنوع البيولوجي في الحديقة، والذي يشمل الحيوانات والنباتات والحشرات، الفريق ركز أخيراً على دراسة الفراشات، والتي يبلغ عدد أنواعها في الحديقة 14 نوعاً، إلى جانب الحرص على تتبع مراحل نمو الفراشات وأشكالها المختلفة، والتعرف إلى مراحل حياتها، والبيئة النموذجية التي تحتاجها لتتكاثر، لما تضفيه من جمالية الطبيعة بألوانها الساحرة في الحديقة.

وقالت موزة الهاجري منسق برامج صون الطبيعة بحديقة الحيوانات في العين لـ «البيان»: «لا يُفوت زوار الحديقة على أنفسهم فرصة مشاهدة، وحتى تصوير مشهد، تحليق الفراشات التي تتميز بألوانها الجميلة والأنيقة، إضافة إلى نعومتها المفرطة، وتحليقها أيضاً حول الزوار بحركات دقيقة، ليتأملوا حركة أجنحتها الرقيقة، وينبهروا برشاقتها المذهلة، وتوقفها على مجموعة من الزهور والنباتات لتتغذى عليها، وهذا من شأنه أن يجعل الزائر يعيش تجربة جديدة وثرية بين أرجاء الحديقة».

وأضافت: من هذا المنطلق، انطلق شغف فريق عمل صون الطبيعة في الحديقة، لاستكشاف أسرار عالم الفراشات، والتعرف إلى مراحل نموها، وطريقة تغذيتها، لاسيما أن الحديقة تضم أنواعاً عديدة من النباتات والزهور، والتي اختيرت بدقة، وتحديداً النباتات التي تتغذى عليها الفراشات، إضافة إلى المسطحات المائية، التي تتمثل في سفاري العين، والتي تتجمع حولها الفراشات، وهناك معلومة علمية، تشير إلى أن الفراشات تعتمد على بعض الأنواع من النباتات، للعيش عليها والتكاثر، وأنواع أخرى لتتغذى عليها.

ونأمل مستقبلاً أن نصل إلى مستوى دراسة كيفية تغذيتها بشكل دقيق، وتوفير النباتات المطلوبة لتغذيتها، ودراسة سلوكيات الفراشات، التي تختلف عن بيئتها الطبيعية.

وتابعت: من أبرز أنواع الفراشات التي تعيش في الحديقة، هي الفراشة الأفريقية المهاجرة، وفراشة يطلق عليها اسم نمر البحر الأبيض المتوسط الأزرق، وفراشة العرب ذات البقع الزرقاء، وفراشة الظفر الأبيض، وفراشة يطلق عليها اسم ملك أفريقيا، وغيرها، بمجمل 14 نوعاً في الحديقة، وفي المقابل، أعلن فريق بحثي، عن العدد الإجمالي من أنواع الفراشات التي تعيش في البيئة المحلية لدولة الإمارات، وهي 57 نوعاً.

واللافت أن البيئة الداخلية للحديقة، مشابهة للأجواء الطبيعية التي تتناسب مع الفراشات، من حيث الرطوبة ودرجة الحرارة، ومريحة للزوار في الوقت ذاته.

ولفتت الهاجري، إلى طموح فريق عمل صون الطبيعة، إلى تأسيس معرض للفراشات في حديقة الحيوانات في العين، لاسيما أن ذلك سيشكل إنجازاً جديداً للحديقة، كما ستكون فكرة التصميم مبتكرة، ستجعل من الرحلة في الحديقة متعة لا تضاهيها متعة، بحيث تروي حكايات وأسرار الفراشات، وهذا من شأنه أيضاً، أن يسهم في تعزيز فكرة السياحة البيئية الطبيعية.

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