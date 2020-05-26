توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:05 المد الثاني عند الساعة 03:23 الجزر الأول عند الساعة 10:10 الجزر الثاني عند الساعة 03:21.

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16: 13 المد الثاني عند الساعة 11:00 الجزر الاول عند الساعة 13:19 الجزر الثاني عند الساعة 07:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 29 60 20

دبي 40 29 65 25

الشارقة 41 26 70 30

عجمان 41 27 65 30

أم القيوين 40 26 60 25

رأس الخيمة 42 27 55 25

الفجيرة 38 29 70 35

العين 46 27 50 15

ليوا 46 27 70 25

الرويس 41 28 70 25

السلع 41 27 75 30

دلما 38 28 80 25

طنب الكبرى 37 27 85 35

طنب الصغرى 37 27 85 35

أبو موسى 37 27 85 35

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