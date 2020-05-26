بلدية دبي تحدد الإجراءات الاحترازية في 12 موقعاً للتسلية والترفيه

المصدر: دبي- وائل نعيم

حددت بلدية دبي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح مواقع التسلية والترفيه والفعاليات السياحية الخارجية في 12 موقعاً لمواقع التسلية والترفيه المسموح بإعادة افتتاحها في هذه المرحلة بدءا من 27 الشهر الجاري وحتى إشعار آخر.

وتضمن المواقع: حلبات التزلج، دولفيناريوم، عروض الهواء الطلق، الكاياك، رحلات القوارب الشراعية، سفاري، الانزلاق الهوائي، سكي دبي، سباق السيارات، الهيلوكبتر والجايركوبتر، درجات الصحراء/ الكثبان الرملية، والمناطيد.

وألزمت بلدية دبي مواقع التسلية والترفيه والفعاليات السياحية الخارجية في تعميم أصدرته بهذا الشأن بمجموعة من الإجراءات الاحترازية من بينها: يجب الالتزام بأوقات العمل المسموح بها، واستمرار اغلاق جميع المواقع الترفيهية الاخرى ومناطق الأطفال، والسماح بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50 % في الموقع الترفيهي، وتوفير لوحة تتضمن الطاقة الاستيعابية عند المدخل، وعلى جميع الموظفين المتواجدين الالتزام بفحص الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

كذلك تكثيف التنظيف والتطهير لكل مناطق الموقع الترفيهي خلال ساعات العمل والتركيز على المداخل والمخارج والحواجز والبوابات ودورات المياه، والممرات ومقابض الابواب وازرار السلالم والسلالم الكهربائية والمصاعد، وعمل تطهير شامل لجميع المرافق يوميا بعد ساعات العمل، وتعقيم جميع المعدات والادوات والملابس والاحذية والسيارات وغرف الملابس والخزانات بعد كل استخدام.

ويجب توفير معقمات الأيدي في كل مرافق المكان الترفيهي، وتوفير الاغطية والقفازات اللازمة للجمهور لارتدائها قبل ارتداء الخوذة والقفازات، ولا يسمح بإقامة أي من الفعاليات والاحتفالات.

وقياس درجات حرارة الموظفين ومرتادي المواقع الترفيهية قبل الدخول وعدم السماح لمن يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض الجهاز التنفسي من الدخول للمنشأة.

كذلك يتوجب على جميع الزوار ارتداء الكمامات والقفازات طوال الوقت وعدم السماح بدخول الزوار دون ارتدائها.

كما يجب تحديد موقع للعزل في المكان الترفيهي للاستخدام في الحالات الطارئة أو وجود حالات إصابات مؤكدة، ويجب الالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعي وترك مسافة 2 متر بين الاشخاص وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في المصاعد وغرف التعليمات وغرف الملابس ووضع العلامات الارشادية اللازمة لذلك.

ولا يسمح بالدخول لمن هو دون 12 عاما والأكبر من 60 سنة، فضلا عن تشجيع الدفع وحجز التذاكر عبر قنوات الدفع الذكية.

اشتراطات إضافية

وبالنسبة لعروض الهواء الطلق تم تحديد اشتراطات إضافية تتمثل في إغلاق جميع أماكن الجلوس بعد كل عرض لحين الانتهاء من تعقيمها، وزيادة التحكم بجميع الاماكن التي تحظى بازدحام شديد أو المداخل والمخارج وقبل بداية العرض ونهايته عن طريق اضافة كادر اشرافي أو متطوعين اضافيين لزيادة السيطرة على الازدحام وتدفق الجمهور، وتقليل مدة العرض بحيث لا يتجاوز 5 دقائق وتقليل دورية العروض بحيث يتم عمل عرض واحد كل ساعة .

وبالنسبة للاشتراطات الاضافية للدولفيناريوم يمنع اللعب والسباحة مع الدلافين واطعام الحيوانات والطيور، أما بالنسبة للاشتراطات الاضافية للكاياك يسمح لشخص واحد فقد لكل قارب، وتعقيم وتطهير الكاياك والمعدات بعد كل استخدام.

متابعة

وأوضحت بلدية دبي أن هذه الاجراءات سارية المفعول حتى اشعار اخر وسيتم متابعتها من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها واتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها.

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