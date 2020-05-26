طرق دبي تعلن عن مواعيد خدمات مترو وترام دبي والحافلات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تعديل مواعيد تقديم خدمة وسائل النقل الجماعي التي تشمل مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة والتنقل المشترك، إلى جانب مراكز اسعاد المتعاملين ومزودي الخدمة، والمواقف الخاضعة للتعرفة، اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 27 مايو، وذلك تماشياً مع قرار اللجنة العليا لإدارة الازمات والكوارث في دبي، بالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، بالسماح بالحركة في إمارة دبي من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية، وأهمها التباعد الجسدي في وسائل النقل والمحطات، وعند مداخل المحطات والمراكز، وإلزام الركاب والمتعاملين بارتداء الكمامات، لضمان أعلى مستويات الحماية لهم وللموظفين ومشغلي وسائل النقل، مؤكدة استمرارها في تطبيق الإجراءات المتبعة حاليا في مركبات الأجرة حيث يقتصر عدد الركاب على راكبين فقط في المقعد الخلفي لكل مركبة، مع تثبيت فواصل عزل صحية على متن مركبات الأجرة لعزل السائق عن الركاب، لضمان أعلى مستويات الحماية لمستخدميها.

وأوضحت الهيئة أن ساعات عمل مترو دبي بخطية الأحمر والأخضر، تبدأ من الساعة 7:00 صباحاً، حتى الساعة 12:00 مساء، من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً يوم الجمعة، وستكون آخر رحلة على الخط الأحمر من محطة الراشدية إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة الساعة 10:54 مساءً، ومن محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة الراشدية الساعة 10:53 مساءً، وستكون آخر رحلة على الخط الأخضر من محطة الخور إلى محطة مترو الاتصالات الساعة 11:21 مساءً، ومن محطة مترو الاتصالات إلى محطة الخور الساعة 11:20 مساءً، وستقوم الهيئة بتشغيل 54 قطاراً على الخط الأحمر و17 قطاراً على الخط الأخضر خلال ساعات الذروة، تخدم 46 محطة، وسيكون زمن تقاطر خلال ساعات الذروة، دقيقتين و38 ثانية بين الرحلات على الخط الأحمر، وخمس دقائق بين الرحلات على الخط الأخضر.

وتبدأ ساعات عمل ترام دبي من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 مساءً، من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً يوم الجمعة، وستقوم الهيئة بتشغيل ستة قطارات ترام، تخدم 11 محطة، بزمن تقاطر ثمان دقائق بين الرحلات.



أما بالنسبة لخدمة حافلات المواصلات العامة داخل المدينة، فسيتم تشغيل 902 حافلة، تعمل على 142 خطاً، تبدأ في تقديم خدماتها الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً، مع استمرار إيقاف خدمة النقل عبر المدن حتى اشعار آخر.

وسيتم خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، تشغيل 74 حافلة، تعمل على 13 خطاً هي: 8 و10 و12 و13A و17 و24 وC01 وC07 وF18 وF21 وF34 وF43 وX23، وتخدم هذه الخطوط 19 مستشفى حكومي وخاص.

وسيتم تشغيل سبعة خطوط لخدمة وسائل النقل البحري، من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً، مع استمرار إيقاف الخطوط السياحية وخطوط قناة دبي المائية، والخط الذي يربط بين محطة الغبيبة في دبي ومحطة مربى الأحياء المائية في الشارقة.



وتقدم مركبات الأجرة في دبي البالغ عددها 10936 مركبة، ومركبات الليموزين البالغ عددها 7000مركبة، خدماتها من الساعة 6:00 صباحاً، حتى الساعة 12:00 مساءً، فيما سيتم تشغيل خدمة مركبات الأجرة خلال ساعات التعقيم الوطني، حسب الطلب، ويمكن للمتعاملين الحصول عليها عبر التطبيقات الذكية لحجز مركبات الأجرة والليموزين، وستعمل خدمة مركبات التنقل المشترك (U drive، وEkar)، ومسارات الدراجات والمشاة، وخدمة (كريم) لتأجير الدراجات الهوائية، البالغ عددها 780 دراجة موزعة على 78 محطة، من الساعة 6:00 صباحاً، حتى الساعة 11:00 مساءً.



وستقدم مراكز اسعاد المتعاملين في أم رمول وديرة والبرشاء، وكذلك مراكز مزودي الخدمة البالغ عددها 21 مركزاً من إجمالي 27 مركزاً، خدماتها للمتعاملين، من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 عصراً، فيما تُطبق التعرفة على المواقف المدفوعة من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً.



وأكدت الهيئة اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الركاب والمتعاملين والموظفين والسائقين، حيث تم وضع منظومة متكاملة لتطهير وتعقيم المرافق وجميع القطارات والحافلات والمركبات والمحطات والمراكز بصورة يومية، إلى جانب تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتوفير بيئة آمنة وسليمة لجميع الركاب والعاملين.

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