بالفيديو ..أمطار الخير على الإمارات

شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم الثلاثاء سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة.
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، ويكون رطبا ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة نهارا .
أمطار الخير في منطقة المنيعي #رأس_الخيمة @NCMS_media #أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uH8RZ4kfOE— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 26, 2020
بالفيديو.. تجمع مياه الأمطار في منطقة أوحلة #الفجيرة @NCMS_media #أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zzE2YCwgLP— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 26, 2020