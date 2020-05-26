الإنقاذ البري في شرطة دبي ينفذ 2670 مهمة ويتعامل مع 38 حادثاً في 4 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذ قسم الإنقاذ البري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، 2670 مهمة، وتعامل مع 38 حادثاً برياً، بينها 14 حادثاً في شهر يناير، و10 حوادث في فبراير، و8 في شهر مارس، و6 في شهر أبريل.

وأكد المقدم عبد الله علي محمد بيشوه رئيس قسم الإنقاذ البري، أن فرق الانقاذ البحري وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، جاهزة دائما لتنفيذ كافة المهام، والتعامل مع كافة الحوادث البرية الطارئة.

وأشار إلى أن الفرق مُقسمة على نظام المناوبات لتكون على أهبة الاستعداد في أي ساعة لتلقي البلاغات عن تعرض أي شخص لحادث طارئ، وذلك لأن حياة الأشخاص غالية، ونسعى دائماً للمساعدة في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ البري في شرطة دبي تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث، وتنفيذ مختلف المهام المنوطة بها بكل حرفية، نظرا للتأهيل والتدريب المستمرّين وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الإنقاذ.

وأوضح المقدم بيشوه أن المهام البالغ عددها 2670، والتي نفذتها فرق الإنقاذ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تضمنت إنقاذ وإخراج عالقين في السيارات عقب الحوادث المرورية، وحوادث تدهور المركبات، وفتح الأبواب المغلقة سواء أكان ذلك في السيارات أو في الشقق السكنية والمنازل، وإخراج السيارات العالقة في الرمال.

وأضاف: كما وتضمنت المهام فتح المصاعد وإنقاذ الأشخاص العالقين بداخلها، والتعامل مع حوادث حريق، وحوادث سقوط، وحوادث انحسار، إلى جانب المشاركة في المهرجانات والفعاليات وتقديم الدعم لمختلف الإدارات في شرطة دبي.

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