50 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية في عجمان خلال 4 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهدت عجمان خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي، وفاة 3 أشخاص جراء الحوادث المروية الجسيمة وذلك بانخفاض بنسبة 50% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث شهدت الإمارة وفاة 6 أشخاص، كما تشير الإحصائيات المرورية الصادرة عن القيادة العامة لشرطة عجمان إلى انخفاض الحوادث الجسيمة بنسبة 53% وذلك بوقوع 32 حادثا جسيما.

بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي وقوع 68 حادثا جسيما، كما تشير الإحصاءات المرورية الي انخفاض حوادث الدهس بنسبة 54%، عن نفس الفترة من العام الماضي مع انخفاض عدد الاصابات جراء الحوادث المرورية بنسبة 57%، كما تم حجز1871 مركبة بسبب دم الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية وبهدف سلامة مستخدمي الطريق.

تعزيز السلامة

وقال العميد خالد محمد النعيمي، نائب مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة عجمان، في تصريحات خاصة ل (البيان) تحرص القيادة العامة لشرطة عجمان تعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق من خلال تنفيذ العديد من المبادرات المرورية من واقع تحليل الاحصائيات المرورية بهدف الحد من الحوادث الجسيمة التي يروح ضحيتها زهرة شباب الوطن.

وأشار إلى تكثيف عدد الدوريات المرورية لا حكام الرقابة علي الطرقات لتحقيق انسيابية الحركة المرورية مع ازدياد الكثافة السكانية في الامارة.

ولفت إلى أهمية التزام قائدي المركبات بالأنظمة المرورية، مشيرا أن الأربعة أشهر الأولي من العام الحالي شهدت وقوع 32 حادث جسيم وبينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي وقوع68 حادث جسيم، وذلك بانخفاض بعدد36 حادثاً، وبنسبة 53%، كما شهدت الإمارة وقوع 9411حادثاً مرورياً بسيطاً، بينما شهدت ذات الفترة من العام الماضي وقوع11633 حادثا بسيط وذلك بانخفاض بعدد2222 حادثاً بسيطاً وبنسبة 19%.

مؤشر إيجابي

وكشف نائب مدير عام العمليات الشرطية عن انخفاض أجمالي عدد الإصابات الناجمة من وقوع الحوادث المرورية المختلفة مشيرا بان عدد الإصابات نتيجة الحوادث المرورية بلغت 35 إصابة وبينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي وقوع 82 إصابة وبانخفاض بعدد47 اصابات وبنسبة58.%

وأبدى ارتياحه لانخفاض عدد حوادث الدهس وذلك بوقوع عدد14 حادث دهس وبينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي وقوع 31 حادث دهس وذلك بانخفاض بعدد 17 حادث دهس وبنسبة 55%، موكداً أن هذا الامر مؤشر إيجابي، مطالبا الجميع بتوخي الحيطة والحذر لتحقيق السلامة للجميع.

وأشار إلى انخفاض عدد المخالفات السير الحضورية، لافتا إلى تسجيل 16327 مخالفة سير حضورية خلال 4 أشهر الماضية، وبينما شهدت ذات الفترة من العام الماضي تسجيل28770 مخالفة.

وأوضح أن نسبة الانخفاض بلغت43%، وبينما بلغ عدد مخالفات السير الغيابية 40197 مخالفة، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي تسجيل56015، وبلغت نسبة الانخفاض 28%.

وفيما يخص مخالفات السير الخاصة بالسرعة الزائدة بواسطة الضبط عن طريق أجهزة الرادار خلال 4 أشهر الماضية تم تسجيل 126الف مخالفة وبينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي تسجيل 122 ألف مخالفة وبنسبة زيادة2 %، كما تم سحب عدد 66 رخصة قيادة، مقابل سحب 211 رخصة قيادة خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بانخفاض عدد الرخص المسحوبة68%.

كما تم حجز عدد1871 مركبة خلال 4 أشهر الماضية، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي حجز2131 مركبة، مقابل حجز2131 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بنسبة 12%.

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