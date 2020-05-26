الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الكونغو الديمقراطية لدعم مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ويستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال هزاع محمد خرصان القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية رواندا: «إن تقديم دولة الإمارات للمساعدات، يؤكد شراكتنا العميقة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشكل جزءاً مهماً من العمل الدؤوب في مكافحة (كوفيد 19) في أفريقيا».

وأضاف: «يجب على الدول أن توحد جهودها، لتعزيز الحملة العالمية في مكافحة الوباء، وتعمل دولة الإمارات بشكل فاعل ومستمر، على دعم الآلاف من المتخصصين في الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، الذين يعملون بجد في كل يوم، لوضع حد لهذه الأزمة».

وقدمت دولة الإمارات، أكثر من 646 طناً من المساعدات، لأكثر من 55 دولة، استفاد منها نحو 646 ألفاً من المهنيين الطبيين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز