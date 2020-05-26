بن سرور: معدل الإصابات بين العمال في دبي لم يتجاوز 0.5%

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

قال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة إن دولة الإمارات أولت سوق العمل والعمال أولوية خاصة منذ سنوات طويلة، وبرزت مظاهر ذلك في الإهتمام المباشر وتسخير الإمكانيات التي وضعتها الدولة لحماية العمال ومجتمع الأعمال مع انتشار جائجة كورونا، وهو ما ساعد في وقاية ملايين العمال في الدولة من وباء كوفيد 19، مشيراً إلى أنه بفضل الإجراءات المتبعة والدعم السخي من قبل الحكومة فإن معدل الإصابات بين العمال في دبي لم يتجاوز 0.5%.

وأوضح بن سرور أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي عملت منذ تأسيسها على توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وكافة التفاصيل التي تضمن حصولهم على الرعاية الكريمة، لافتاً إلى أنه منذ انتشار الجائحة انصبت الجهود على توعية العمال بطرق الوقاية والحماية فيروس كوفيد 19، حيث قامت اللجنة بتوعية 3 ملايين عامل عبر حملاتها التوعوية في أكثر من 3 آلاف موقع سكني في دبي، كما قامت بتوزيع أكثر من مليونين كمام ومليون قفاز و 100 ألف معقم لحماية العمال ووقايتهم، إلى جانب توزيع أكثر من مليونين وجبة للعمال و5000 حقيبة هدية للعمال.

كما قامت اللجنة بإرسال رسائل نصية لتوعية العمال بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحديد أدوار العمال كحراس المساكن والمشرفين وسائقين الحافلات بأهمية مراقبة وتطبيق الإجراءات الإحترازية المتبعة في الدولة خلال التنقل وفي مواقع العمال والمساكن.

وأشار بن سرور إلى أنه بفضل الدعم السخي وتكاتف الجهات في إمارة دبي لا يوجد عامل في دبي بدون مسكن أوغذاء أو رعاية صحية، لافتاً إلى أن دور اللجنة ليس للتوعية فقط، بل هناك فرق من جهات مختلفة لضمان تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي في مواقع العمل وارتداء القفازات والكمامات، خصوصاً وأن هذه الإجراءات أصبحت متبوعة بإجراءات وقوانين تنظمها وهو ما سوف يساعد في تخطي تداعيات هذه الجائحة في أقرب وقت ممكن.

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