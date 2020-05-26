أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة على مناطق الدولة

المصدر: متابعة: مصطفى خليفة، أحمد أبوالفتوح، عصام الدين عوض، عائشة الكعبي

شهدت أغلب مناطق الدولة، أمس، سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان الأودية وفيضان السدود في العديد من المناطق الشمالية، كما أدت الرياح النشطة وقوية السرعة إلى إثارة الأتربة والرمال، وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد سقطت، أمس، أمطار غزيرة على الرحبة ومدينة محمد بن زايد في أبوظبي وشارع القدرة ومنطقة ند الحمر ولهباب وسيح السلم والعوير في دبي، وعلى مدينة العين وما حولها في العامرة وحفيت والشعبية والعراد ومزيد وركنة وناهل والهير والشويب والفقع والخزنة، كما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنامة والذيد ومسافي ومليحة وفلي في الشارقة ومربض في الفجيرة والمنيعي برأس الخيمة.

كما سقطت أمطار متوسطة على مدينة الفلاح وسويحان ومطار أبوظبي وجزيرة ياس والباهية وبني ياس في أبوظبي وجبل علي والعوير في دبي، وعلى محافر والسيوح في الشارقة وعلى دبا الفجيرة وفلج المعلا في أم القيوين وطريق الذيد وعلى الهير والشويب بالعين.

وأدت الأمطار شديدة الغزارة إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في رأس الخيمة في وادي العجيلي وفيضان سد شوكة وطريق خورفكان في الشارقة ووادي طوى برأس الخيمة وطريق شوكة ووادي الحلو وجريان أودية شرق منطقة شوكة ووادي براق وطريق الشارقة ـ كلباء ووادي اصفي.

وجدد المركز الوطني تحذيراته، أمس، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حال انعدام مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح النشطة القوية وتجنب الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

كما سقطت أمطار خفيفة على الشامخة والشوامخ والمقطع في أبوظبي والروضة في عجمان والبطايح في الشارقة والساد وشعبية صاع وأم غافة والقوع في العين ومرغم وحتا في دبي ومنطقة الظفرة في أبوظبي وخورفكان في الشارقة وعلى منطقة أذن في رأس الخيمة وعلى شارع الشيخ خليفة في الفجيرة وطريق الشارقة ـ كلباء ومزيرع في عجمان.

وسجلت المحطات الأرضية أعلى خمس كميات للأمطار حتى الساعة الثانية من ظهر، أمس، في حرس حدود الجزيرة 44.4 ملم ومحيرز 44.2 ملم ومدينة زايد 39.9 ملم، والشوامخ 43.8 ملم، ورزين 43.6 ملم، كما سجل مطارا دبي والشارقة 39 ملم، وجزيرة الريم وكورنيش أبوظبي وأم غافة وخطم الشكلة والقطارة والظفرة والشعبية وغيرها أكثر من 40 ملم.

وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 21.2 درجة مئوية في جبل جيس عند الساعة الرابعة والنصف صباحاً.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد يتوقع أن يكون طقس اليوم الثلاثاء صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تصل سرعتها إلى 40 كم/‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

رأس الخيمة

وشهدت المناطق الجنوبية في رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضان سد وادي شوكة، كما جرت الأودية الجبلية بمناطق المنيعي ووادي اصفني ووادي العجيلي وأذن ووادي طوي وغيرها من المناطق المجاورة.

كما شهد بعض مناطق الإمارة موجة من الغبار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة، ساهمت في انعدام مدى الرؤية على بعض الطرق، في الوقت الذي تلتزم العائلات بقرار منع التجمعات والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل حيث خلت الحدائق العامة والمتنزهات المفتوحة ومنها كورنيش القواسم من الزوار خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكد المواطن سالم القايدي من أهالي منطقة شوكة في رأس الخيمة، أن بعض المناطق المحيطة بشوكة شهدت هطول أمطار غزيرة ساهمت في جريان الشعاب والأودية الجبلية المؤدية إلى سد وادي شوكة ما ساهم في فيضانه بمياه أمطار الخير، حيث ساهمت تلك الأجواء في استقطاب عدد قليل من العائلات للاستمتاع بجريان مياه السد، مقارنة بالحالات السابقة التي كانت تشهد تكدس مركبات العائلات للاستمتاع بتلك اللحظات وذلك نتيجة لارتفاع الوعي المجتمعي بالتباعد والبقاء في المنزل لضمان السلامة.

الفجيرة

كما هطلت أمطار غزيرة، أمس، على عدد من المناطق في إمارة الفجيرة ومدن الشرقية، استمرت قرابة ثلاث ساعات بصورة متقطعة، متأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوي، أدت إلى جريان الأودية واندفاع السيول من أعالي الجبال وبين المنحدرات وذلك وسط رياح باردة سادت الأجواء.

وشهدت المناطق منذ ساعات الصباح غياب الشمس لفترات طويلة، وتلبدت على إثرها السماء بالغيوم الداكنة وساد الطقس أجواء ممطرة فترة الظهيرة لتنتعش البلاد بأمطار الخير ثاني أيام عيد الفطر المبارك.وتواجدت دوريات الشرطة على الطرق الرئيسية بالإمارة لمراقبة عملية سير المركبات وتنظيم عبورها خلال الأجواء الماطرة

أم القيوين

وهطلت ظهر أمس، أمطار متوسطة وخفيفة بمنطقة فلج المعلا في أم القيوين ولفترات متفاوتة وأحياناً متقطعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ودعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة. فيما أكدت بلدية أم القيوين استعدادها لتشكيل فرق عمل من عدة دوريات في مختلف طرق الإمارة والأحياء السكنية.

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