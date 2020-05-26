عبد الله النعيمي: الالتزام بالإجراءات الوقائية واجب وطني

المصدر: دبي - البيان

‎‎احتفت وزارة تطوير البنية التحتية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعيد الفطر المبارك، بمبادرة «ميلس العيد»، الذي يمر هذا العام في ظروف استثنائية، عنوانها الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الجميع، وضرورة البقاء بالمنازل، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وحث معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، الموظفين، على الالتزام بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، قائلاً: يشكل الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد المكاني خلال هذه المرحلة، واجباً وطنياً ومسؤولية أخلاقية، وقد فرضت الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، واقعاً جديداً للتعامل بين أفراد العائلة خلال عيد الفطر المبارك، واقعاً يتطلب منا التخلي عن العادات والتقاليد التي ارتبطت بالتزاور والتجمعات، حفاظاً على السلامة العامة وصحة المجتمع.

‎ورفع معاليه خلال الفعالية التي حضرها قيادات الجهات الثلاث، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يكـــــشف الغمة عن البشـــــرية جمــــعاء، كما تقدم معاليه بالتهنئة القلبية للموظفين وعائلاتهم، متمنياً لهم الصحة والسلامة، ومثمناً دورهم خلال هذه المرحلة الحـــرجة التي يمــر بها العــــالم أجمع.

‎إلى ذلك تخللت مبادرة «ميلس العيد»، فعاليات متنوعة وشيقة، بثت في نفوس الموظفين وعائلاتهم وأطفالهم، أسمى معاني المودة والتلاحم والأخوة، منها فقرة معايدة الأطفال، وفقرة دندنات شدا فيها الفنانان الإماراتيان عبد الله آل علي، وعبد الله المستريح، بكلمات ملؤها المحبة والحماس، ومن ثم فقرة عيديتكم علينا، وفي النهاية كشخة عيالكم في العيد، ومسابقات متنوعة، تم خلالها توزيع جوائز قيمة على الفائزين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز