14108 معاملات نفّذتها هيئة رأس الخيمة للمواصلات خلال 57 يوماً

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشفت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن تنفيذ 14108 معاملات خلال 57 يوماً من إطلاق برنامج التعقيم الوطني، تم من خلالها تقديم مختلف الخدمات للمتعاملين بشكل يومي وعلى مدى 24 ساعة كطلبات الحجز لمركبات الأجرة والرد على كافة الاستفسارات الواردة من المتعاملين، إضافة إلى استلام ومتابعة الشكاوى وإغلاقها.

قنوات

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، قدمت الهيئة عبر قنوات التواصل 14108 معاملات خلال 57 يوماً، تضمنت 13171 مكالمة واردة في مركز الحمراء للاتصال، و809 معاملات عبر البريد الإلكتروني، 128 معاملة عن طريق خدمة الواتس آب، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز تواصلها الدائم والمستمر مع المتعاملين عبر القنوات المختلفة، حيث يعد مركز الحمراء للاتصال أحد تلك القنوات وذلك عبر الاتصال على الرقم المجاني 8001700.

منصة

وأشار إلى أن الهيئة أتاحت لموظفيها منصة إلكترونية تحت مسمى "منصة المعرفة" التي تستهدف حضور الموظف دورات تدريبية عن بُعد في مختلف المجالات، بهدف استمرار الدورات التدريبية في ظل الظروف الراهنة وتمكين الموظفين من اكتساب المهارات والتعرف إلى قواعد ومفاهيم مهمة لتنفيذ المهام المطلوبة في العمل، كما تركز على تنمية قدرات الموظفين وتطويرها، وامتلاكهم أدوات المعرفة.

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