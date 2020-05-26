مسؤولو «الصحة» في الميدان مع خط الدفاع الأول خلال العيد

المصدر: الشارقة - البيان

قام الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، يرافقه الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والوكلاء المساعدون بالوزارة، بزيارة تفقدية للمستشفى الميداني بمركز إكسبو الشارقة، لمساندة الكادر الطبي في مهمتهم الوطنية لدعمهم ومؤازرة جهودهم ورفع معنوياتهم في أول أيام العيد، إضافة لتفقد المرضى والاطمئنان على صحتهم.

ويأتي ذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية ودور خط الدفاع الأول وتضحياتهم في حماية صحة مجتمع الإمارات، في ظل جائحة كوفيد 19، وحرصاً على مؤازرتهم والوقوف معهم في الميدان في جميع المناسبات.

كما زار وفد الوزارة مركز التدريب والتطوير بالشارقة لتهنئة الكادر الطبي والفني في برنامج «الدكتور الافتراضي لكوفيد 19» بمناسبة عيد الفطر المبارك، والوقوف على كفاءة خدمة الدعم التي يقدمها مركز معلومات الطبيب الافتراضي لمساعدة المتعاملين الراغبين في تقييم حالتهم الصحية في حال اشتباه إصابتهم بالفيروس والحد من انتشار الشائعات.

وأكد الدكتور العلماء أن الزيارة تستهدف مشاركة العيد في يومه الأول مع الكوادر الطبية والتمريضية في خط الدفاع الأول، للتعبير عن الدعم والمساندة لجهودهم وتضحياتهم التي صنعت الفارق في ارتفاع نسبة الشفاء بالدولة، بفضل الرعاية الصحية والإنسانية المتميزة التي يقدمها جميع أفراد الكادر الإشرافي والطبي، والإشادة بدورهم ومساهماتهم البارزة في تحصين المجتمع وحماية صحته من جائحة كوفيد - 19، مؤكداً أنهم ذُخرٌ لوطن لا ينسى تضحيات أبنائه وقت الأزمات.

وقال العلماء «سنعبر هذه الأزمة منتصرين لتبقى القيم الإنسانية النبيلة التي رسختها قيادة دولة الإمارات وتضحيات الكادر الطبي»، مؤكداً أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتوظيف وتسخير جميع الإمكانات لخدمة صحة المجتمع هي الأولوية الوطنية الراهنة، ودعماً لهذا الهدف، فإن الفرق الطبية تعمل بكل كفاءة، ويملؤها العزيمة والإصرار والطاقة الإيجابية والثقة بالسيطرة على جائحة كورونا المستجد، مستندة بكل ثبات إلى الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة بالموارد والإمكانات، وحرصها على التواصل المستمر مع الكوادر الميدانية لتعزيز الإيجابية والتحفيز، ما غرس الطمأنينة والثقة لدى فئات المجتمع.

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