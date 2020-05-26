شرطة عجمان تحقق أمنية طفلتين

المصدر: (عجمان - البيان)

حققت شرطة عجمان أمنية طفلتين بجولة في دورية الشرطة السياحة في عجمان، صباح يوم عيد الفطر السعيد، لإسعادهما بهذه المناسبة.وكانت شرطة عجمان، تلقت طلباً من أم الطفلتين، عبر إنستغرام، موضحة أمنيتهما في الخروج بجولة في دورية الشرطة، بعد مكوثهما الطويل في المنزل، بما يزيد على 3 أشهر، التزاماً بإجراءات تقييد الحركة والتعقيم الوطني.

وتواصل قسم الإعلام والعلاقات العامة مع والدة الطفلتين، البالغتين من العمر 11 و12 عاماً، لتلبية رغبتهما بتنظيم جولة في دورية الشرطة السياحية، في أهم المناطق السياحية في عجمان، برفقة الشرطة النسائية، وتعرفا على جهاز إم دي تي (MDT)، المزود بأحدث المميزات الذكية، لتحديد مواقع وحركة الدوريات على الخرائط الإلكترونية، كما زارتا غرفة العمليات، برفقة الملازم شيماء خالد المازمي، واطلعتا على الأنظمة التقنية الحديثة، والجهود الحثيثة التي تبذلها الشرطة في حماية الأفراد من «كوفيد 19».

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