إعادة ضبط الرادارات في دبي وعقوبة رادعة بانتظار المخالفين

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لامن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، بأنه تم إعادة ضبط أجهزة الرادار في دبي لضبط مخالفي تقييد الحركة بعد قرار اصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي خلال ترؤسه اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة، ليكون من 11 مساءً حتى 6 صباحاً اعتبارا من يوم الاربعاء 27 مايو الجاري.

وأوضح اللواء الغيثي أن أجهزة الرادار في دبي تدار بواسطة أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لذا يتم ضبطها وفق الاحتياجات، وبمجرد تعديل قرار تقييد الحركة من 11 مساءً حتى 6 صباحاً، تم إعادة ضبط أجهزة الرادار على جميع شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، يستثنى من القرار القطاعات الحيوية ، ولا يسمح بالخروج إلا إذا كان لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة دبي، وذلك عبر ⁦http://dxbpermit.gov.ae

وسوف يخالف كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة (من الساعة 11مساءً حتى 6 صباحاً) ما عدا القطاعات المستثناة بغرامة قدرها 3 آلاف درهم

وأكد أن هناك تجاوباً واضحاً من أفراد المجتمع، في ظل القناعة بأن البقاء في المنزل هو الحل الأفضل للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومساعدة فرق العمل الميدانية على إنجاز عمليات التعقيم بصورة أفضل بمختلف مناطق الإمارة

وأشار اللواء الغيثي إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي بما لايقل عن مترين واتخاذ الحذر لأن المخالفات الأخرى المرتبطة بتعليمات الجهات الصحية المختصة، مثل ارتداء الكمامة والقفاز وعدم تجاوز الحد المسموح به من الركاب والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا على ثقته الكاملة في تكاتف الجمهور واستجابتهم للتعليمات الصحية من أجل سلامة المجتمع.

ولفت اللواء الغيثي إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي خصصت الرقم 901 وخدمة عين الشرطة على تطبيقها للهواتف الذكية، للإبلاغ عن المخالفات، والتأكد من الإجراءات الاحترازية المطلوب الالتزام بها.

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