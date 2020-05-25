الإمارات تجري أكثر من مليوني فحص لفيروس كورونا

المصدر: وام

أعلن معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، أن إجمالي الفحوصات المنفذة على مستوى الدولة تجاوز المليوني فحص وبالتحديد 2,044,493 فحصا ضمن الخطة الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورنا المستجد.

وتوجه معاليه بالشكر لكافة أبطال خط الدفاع الأول لجهودهم المبذولة في مختلف المراكز الطبية، ومراكز الفحص والحجر الطبي، وتعاون المصابين معهم لإنجاح الجهود الوطنية في الحد من انتشار مرض كوفيد - 19.

وقال معاليه إن هذا الرقم يؤكد عزم دولة الإمارات السعي في الحد من انتشار الفيروس، وأضاف: هدفنا أن نكون استباقيين في الكشف عن المزيد من الحالات، والحد من انتشار الفيروس في الدولة، ونحن في مرحلة مهمة من مراحل التعامل مع الفيروس واحتوائه تتطلب تحمل المسؤولية من الجميع واستمرار التعاون لنكون لإخواننا في خط الدفاع الأول عوناً ومع قيادتنا والخروج آمنين بإذن الله من هذه المرحلة.

كما هنأ معاليه كافة الأطقم الطبية والإدارة في القطاع الصحي بمناسبة عيد الفطر، وقال معاليه: بإسمي وباسم الجمهور أهنئ جنودنا في خط الدفاع الأول بعيد الفطر، والذين يقضون عيدهم هذا العام في المستشفيات، ومراكز الفحص والحجر الطبي، وهم مستمرون في إجراء الفحوصات ومتابعة المصابين ورصد حالات الشفاء.

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