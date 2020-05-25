الإمارات تعلن تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.

واعلنت الضحاك عن تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الإمارات حتى يومنا هذا إلى 30,307 حالة، تشمل المتلقين للعلاج والمتعافين وكذلك حالات الوفاة

وأضافت الدكتورة آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 15,657 حالة، بعد تسجيل 601 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام ، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

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