أمطار الخير متواصلة على مناطق الإمارات في ثاني أيام العيد

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

مع استمرار تكون السحب الركامية، شهدت اليوم أغلب المناطق سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول وفيضان السدود في العديد من المناطق الشمالية، كما أدت الرياح النشطة والقوية السرعة إلى إثارة الأتربة والرمال وتدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد سقطت منذ صباح اليوم أمطار غزيرة على الرحبة ومدينة محمد بن زايد في أبوظبي وشارع القدرة ومنطقة ند الحمر ولهباب وسيح السلم والعوير في دبي، وعلى مدينة العين وما حولها في العامرة وحفيت والشعبية والعراد ومزيد وركنة وناهل والهير والشويب والفقع والخزنة، كما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنامة والذيد ومسافي في الشارقة ومربض في الفجيرة ومليحة وفلي في الشارقة والمنيعي برأس الخيمة.



كما سقطت أمطار متوسطة على مدينة الفلاح وسويحان ومطار أبوظبي وجزيرة ياس والباهية وبني ياس في أبوظبي وجبل على والعوير في دبي، وعلى محافر والسيوح في الشارقة وعلى دبا الفجيرة وفلج المعلا في أم القيوين وطريق الذيد كما سقطت أمطار متوسطة على الهير والشويب بالعين.

وأدت الأمطار شديدة الغزارة إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في رأس الخيمة في وادي العجيلي وفيضان سد شوكة، وطريق خورفكان في الشارقة، ووادي طوى برأس الخيمة وطريق شوكة ووادي الحلو وجريان أودية شرق منطقة شوكة ووادي براق وطريق الشارقة ـ كلباء ووادي اصفي.

وجدد المركز الوطني تحذيراته أمس بضرورة أخذ الخيطة والحذر في حال انعدام مدى الرؤية الأفقية اثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح النشطة القوية وتجنب الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

كما سقطت أمطار خفيفة على الشامخة والشوامخ والمقطع في أبو ظبي والروضة في عجمان والبطايح في الشارقة والساد وشعبية صاع وأم غافة والقوع في العين ومرغم وحتا في دبي ومنطقة الظفرة في أبو ظبي وخورفكان في الشارقة وعلى منطقة أذن في رأس الخيمة وعلى شارع الشيخ خليفة في الفجيرة وطريق الشارقة ـ كلياء ومزريع في عجمان.

وسجلت المحطات الأرضية أعلى خمس كميات للأمطار حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم في حرس حدود الجزيرة 44.4 ملم، ومحيرز 44.2 ملم، ومدينة زايد 39.9 ملم، والشوامخ 43.8 ملم، ورزين 43.6 ملم، كما سجل مطاري دبي والشارقة 39 ملم، وجزيرة الريم وكورنيش أبوظبي وأم غافة وخطم الشكلة والقطارة والظفرة والشعبية وغيرها أكثر من 40 ملم.

وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 21.2 درجة مئوية في جبل جيس عند الساعة الرابعة والنصف صباحا.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد يتوقع أن يكون طقس يوم غد "الثلاثاء" صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، ويكون رطبا ليل وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس الأربعاء المقبل صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، يصبح غائما بعد الظهر شرقا، ورطب ليل وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويعد شهر مايو أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف، حيث يستمر تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وهذا يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

ووفق المركز الوطني للأرصاد «يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.

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