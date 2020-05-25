بلدية الظفرة تكافح أسراباً من الجراد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تواصل بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين عمليات رش ومكافحة الجراد المهاجر الذي تشهده المنطقة، حيث تم رش مناطق الأحزمة والغابات والعزب والمناطق الحدودية للدولة والمكافحة الفيزيائية في بعض المحميات الطبيعية، كما قامت البلدية بتوعية السكان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعدم تجميع الجراد النافق تفاديا لأي مضار صحية تقع نتيجة لذلك.

وقام مكتب الطوارئ والأزمات في البلدية بتفعيل خطة الاستجابة للطوارئ على مستوى مدن المنطقة وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وعمل مسح لكافة المناطق المعرضة لانتشار الجراد، وتنفيذ عمليات الرصد والمتابعة اليومية والمستمرة التي تقوم بها فرق الطوارئ في بلدية الظفرة، وتم التأكد أن الجراد عبارة عن سرب مهاجر وعابر قادم من الدول المجاورة، كما أكد مكتب الطوارئ والأزمات بأن بلدية منطقة الظفرة في كامل الاستعداد والجاهزية لأي تطورات بالمنطقة خلال الفترة القادمة.

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