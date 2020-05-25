طقس غائم مع فرصة سقوط أمطار في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، ويكون رطبا ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة نهارا .

وستكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:18 والثاني عند الساعة 02:49 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والثاني عند الساعة 20:30 .

أما بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 36: 12 والثاني عند الساعة 23:30 والجزر الأول عند الساعة 18:25 والثاني عند الساعة 06:20 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 29 80 20

دبي 40 29 70 20

الشارقة 40 28 75 25

عجمان 39 29 80 30

أم القيوين 40 26 80 20

رأس الخيمة 41 27 70 15

الفجيرة 36 29 80 40

العين 42 30 60 15

ليوا 45 26 70 15

الرويس 40 25 75 20

السلع 40 26 75 30

دلما 35 28 80 25

طنب الكبرى 36 27 85 40

طنب الصغرى 36 27 85 40

أبو موسى 36 27 85 40 -

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