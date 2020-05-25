بالفيديو ..أمطار الخير على الإمارات

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم الاثنين سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد، في بيان له اليوم، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتكون السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً.

 

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