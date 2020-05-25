بالفيديو ..أمطار الخير على الإمارات

شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم الاثنين سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة.
وناشد المركز الوطني للأرصاد، في بيان له اليوم، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتكون السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً.
جريان مياه الأمطار في وادي شوكة في رأس الخيمة#أمطار_الخير#أمطار_الإمارات— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 25, 2020
تصوير- زيشان أحمد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/U8A8O4H2Pc
جريان الأودية في منطقة #مسافي بالفجيرة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 25, 2020
تصوير- زيشان أحمد#أمطار_الخير#امطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/t2XvEAYbt2
لحظة جريان وادي سهيلة في منطقة الذيد بالشارقة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 25, 2020
تصوير- سعيد الوشاحي#أمطار_الخير#امطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lXCaa1jt6e
#أمطار_الخير في شارع المليحة بالشارقة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 25, 2020
تصوير- غلام كركر#امطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Wk21bA2dCK
مياه الأمطار تغمر الطرقات في #الذيد— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 25, 2020
تصوير- سعيد الوشاحي#أمطار_الخير#امطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4hnOcvcz5y
جريان أحد الاودية بمنطقة سهيله في مدينة الذيد— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 25, 2020
تصوير- سعيد الوشاحي#أمطار_الخير#امطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/dHgeuiJk6N
أمطار متوسطة وخفيفة بلفج المعلا في أم القيوينhttps://t.co/DPZcLUASPi#أمطار_الخير#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xKdeTbDE4e— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 25, 2020