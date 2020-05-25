شرطة عجمان تلبي أمنية طفلتين في عيد الفطر

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان أمنية طفلتين بالقيام بجولة في دورية الشرطة السياحية في إمارة عجمان صباح يوم عيد الفطر السعيد لإسعادهما بهذه المناسبة.
وكانت شرطة عجمان تلقت طلباً من أم الطفلتين عبر إنستغرام موضحة امنيتهما في الخروج بجولة في دورية الشرطة بعد مكوثهما الطويل في المنزل بما يزيد عن 3 أشهر نهارا ومساء التزاما بإجراءات تقييد الحركة والتعقيم الوطني.
وعليه تواصل قسم الإعلام والعلاقات العامة مع والدة الطفلتين البالغتين من العمر 10 و 11 عاماً لتلبية رغبتهما بتنظيم جولة في دورية الشرطة السياحية في أهم المناطق السياحية في إمارة عجمان، برفقة الشرطة النسائية وتعرفتا على جهاز إم دي تي (MDT) المزود بأحدث المميزات الذكية لتحديد مواقع وحركة الدوريات على الخرائط الالكترونية، كما زارتا غرفة العمليات برفقة الملازم أول شيماء خالد المازمي واطلعتا على الأنظمة التقنية الحديثة والجهود الحثيثة التي تبذلها الشرطة في حماية الأفراد من كوفيد 19 والوقاية من انتشاره، وقدمت الشرطة لهما العيدية والحلويات وكعك العيد وسط أجواء من السعادة والبهجة.
من جانبها عبرت الأم وابنتاها عن سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة الطيبة، وقدمن جزيل شكرهن وامتنانهن لشرطة عجمان على الجولة الرائعة وتحقيق أمنية الطفلتين.
#شرطة_عجمان تلبي أمنية طفلتين في عيد الفطرhttps://t.co/R1jMwyOV1D@ajmanpoliceghq#كوفيد_19 #فيروس_كورونا #الجميع_مسؤول#البيان_أربعون_عاما #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qgKnZgHpn7— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 25, 2020