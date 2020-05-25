شرطة عجمان تلبي أمنية طفلتين في عيد الفطر

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان أمنية طفلتين بالقيام بجولة في دورية الشرطة السياحية في إمارة عجمان صباح يوم عيد الفطر السعيد لإسعادهما بهذه المناسبة.

وكانت شرطة عجمان تلقت طلباً من أم الطفلتين عبر إنستغرام موضحة امنيتهما في الخروج بجولة في دورية الشرطة بعد مكوثهما الطويل في المنزل بما يزيد عن 3 أشهر نهارا ومساء التزاما بإجراءات تقييد الحركة والتعقيم الوطني.

وعليه تواصل قسم الإعلام والعلاقات العامة مع والدة الطفلتين البالغتين من العمر 10 و 11 عاماً لتلبية رغبتهما بتنظيم جولة في دورية الشرطة السياحية في أهم المناطق السياحية في إمارة عجمان، برفقة الشرطة النسائية وتعرفتا على جهاز إم دي تي (MDT) المزود بأحدث المميزات الذكية لتحديد مواقع وحركة الدوريات على الخرائط الالكترونية، كما زارتا غرفة العمليات برفقة الملازم أول شيماء خالد المازمي واطلعتا على الأنظمة التقنية الحديثة والجهود الحثيثة التي تبذلها الشرطة في حماية الأفراد من كوفيد 19 والوقاية من انتشاره، وقدمت الشرطة لهما العيدية والحلويات وكعك العيد وسط أجواء من السعادة والبهجة.

من جانبها عبرت الأم وابنتاها عن سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة الطيبة، وقدمن جزيل شكرهن وامتنانهن لشرطة عجمان على الجولة الرائعة وتحقيق أمنية الطفلتين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز