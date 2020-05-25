"الهلال الأحمر" يوزع 770 طنا من المواد الغذائية على أهالي حضرموت خلال شهر رمضان المبارك

المصدر: وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.. وزعت هيئة الهلال الأحمر 770 طنا و400 كيلو من المواد الغذائية على أهالي محافظة حضرموت في اليمن ضمن برنامج المساعدات الإغاثية خلال شهر رمضان المبارك للوقوف الى جانب الأسر المحتاجة والمتضررة من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات بمحافظة حضرموت جراء بوباء فيروس كورونا المستجد.

وكثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإغاثية والإنسانية لمساعدة الأهالي بالمحافظة على تطبيع الأوضاع الإنسانية في إطار خطة عاجلة وضعتها الهيئة للتدخل الإنساني، للتخفيف عن الأسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل ومنع التجول الذي يطبق في البلاد للحد من انتشار جائحة "كورونا".

وسيرت الهيئة خلال شهر رمضان الفضيل "18000 " سلة غذائية تزن " 770 طناً و 400 كيلوغرام " استفاد منها " 90000" فرد من الأسر المستهدفة، موزعة على مختلف مديريات محافظة حضرموت، حيث شكلت هذه المساعدات الاغاثية عنصرا ايجابيا بالنسبة لآلاف العائلات.

وتفصيلا.. وزعت الهيئة "2500" سلة غذائية تزن " 107 أطنان" على "12500" فرد من الأسر في مديريتي الضليعة ودوعن بمحافظة حضرموت.

وقامت الهيئة بتوزيع "1400" سلة غذائية بمديرية حجر تزن " 59 طنا و920 كيلوغراما " على "7000 " فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة بمختلف مناطق مديرية حجر.

وفي مديرية غيل باوزير وزعت الهيئة "1500" سلة غذائية تزن " 64 طنا و200 كيلوغرام " على "7500" فرد من الأسر المتضررة بمديرية غيل باوزير في حضرموت.

وسيرت الهيئة الى مديرية الشحر قافلة إغاثية من المير الرمضاني استهدفت الأسر المحتاجة، بهدف التخفيف من معاناة أهالي المديرية وتحسين ظروفهم المعيشية خلال شهر رمضان وتضمنت القافلة الإغاثية "4000 " سلة غذائية تزن " 171 طنا و200 كيلوغرام " من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، استفاد منها "20000" فرد من الأسر المحتاجة بالمديرية.

وفي مديرية الديس الشرقية وزعت الهيئة "1400" سلة غذائية تزن "59 طنا و920 كيلوغراما " على "7000 " فرد من الأسر المحتاجة شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية، وذلك لسد الفجوة الغذائية لدى هذه الأسر التي تسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اتساع الفقر والبطالة بين أفرادها.

ووزعت الهيئة في مديرية غيل بن يمين "1000" سلة غذائية تزن " 42 طنا و800 كيلوغرام " على "5000" فرد من الأسر بالمديرية شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية.

وفي مديرية المكلا وزعت الهيئة على بيوت المواطنين اليمنيين "601" سلة غذائية تزن "25 طنا و722 كيلوغراما" استفاد منها "3005" أفراد من الأسر المحتاجة في الاحياء الفقيرة بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت.

وقامت الهيئة بتوزيع "100"سلة غذائية تزن " 4 أطنان و280 كيلوغراما" على "500" فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مدينة الشيخ خليفة السكنية بمنطقة جول الرماية بمديرية المكلا كما قدمت الهيئة للمتعاقدين بمركزي جامعة حضرموت لطب الأسرة ومركز السل "90 " سلة غذائية تزن "3 أطنان و852 كيلوغراما "، استفاد منها "450" فردا.

ووزعت الهيئة "1000" سلة غذائية متكاملة تزن "42 طنا و800 كيلوغرام "، على عمال النظافة في ساحل حضرموت، واستهدفت الهيئة ذوي الهمم في عدد من المراكز التأهيلية والجمعيات بمديريتي الشحر والمكلا وقدمت لهم "1500" سلة غذائية متكاملة تزن "64 طنا و200 كيلوغرام ".

كما وزعت "389" سلة غذائية تزن " 16 طنا و649 كيلوغراما " من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، على موظفي مؤسسة المياه والصرف الصحي بمديرية المكلا، وقامت الفرق الميدانية التابعة للهيئة بتوزيع "700" سلة غذائية على أسر الشهداء بساحل حضرموت، تزن "29 طنا و960 كيلوغراما" استفاد منها "3500" فرد.

كما وزعت الهيئة خلال شهر رمضان " 1220" سلة غذائية تزن " 52 طنا و216 كيلوغراما " من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية على أهالي مرضى السرطان والعاملين في مراكز علاج مرضى السرطان في "13" مديرية بساحل حضرموت، تجسيدا للدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الاحمر الإماراتي وسعيا منها لأن يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية من أكثر المحتاجين إليها، ومساهمةً منها في تخفيف الأعباء المعيشية عن العديد من العائلات.

وفي مديرية بروم ميفع وزعت الهيئة على بيوت المواطنين اليمنيين "400" سلة غذائية تزن "17طنا و120 كيلوغراما" استفاد منها "2000" فرد من الأسر المحتاجة في المديرية، وقدمت الهيئة " 200 " سلة غذائية تزن "8 أطنان و560 كيلوغراما " من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية على أهالي مديرية ارياف المكلا.

من جانبه قال حميد راشد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت إن هذه الحملة تأتي ضمن المشاريع الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، للوقوف مع الأسر المحتاجة بمحافظة حضرموت خصوصا مع تداعيات انتشار جائحة فايروس "كورونا".

وأكد الشامسي حرص الهيئة على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بشكل مستمر لتصل الى كل المواطنين اليمنيين المحتاجين لها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود لإيصال المواد الغذائية لمستحقيها.

من جانبه أعرب المهندس أمين سعيد عمر بارزيق وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية عن جزيل الشكر والتقدير لدولة الامارات على هذه الجهود الإنسانية التي تقوم بها في محافظة حضرموت، لافتاً إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي أثبت كفاءته وقدرته على توزيع الإغاثة في أصعب الظروف من خلال توفير طاقم متكامل يعمل على الأرض ليس في حضرموت فقط ولكن على مستوى اليمن عموما.

وعبرت الأسر المستفيدة عن فرحتها الكبيرة بهذه المبادرة الإنسانية معربة عن شكرها البالغ وتقديرها لدولة الإمارات قيادة وحكومة شعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب وسط معاناة الأهالي وحاجتهم الماسة لمختلف المساعدات، وفي الوقت الذي بات فيه الحصول على المواد الغذائية أمرا صعبا في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد والارتفاع الكبير لأسعار هذه المواد في السوق المحلية.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت "25410" سلال غذائية تزن" 1369 طنا و128 كيلوغراما " استفاد منها "127050" فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

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