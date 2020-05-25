أمطار متوسطة وخفيفة وأجواء غائمة في أم القيوين

المصدر: أم القيوين- عصام الدين عوض

هطلت ظهر اليوم أمطار متوسطة وخفيفة بمنطقة فلج المعلا في أم القيوين و لفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة .



ودعت ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة ام القيوين السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الامطار او في الاجواء المضطربة ، اضافة الى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنبا لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وارواح مستخدمي الطريق .

فيما أكدت بلدية ام القيوين استعدادها لتشكيل فرق عمل من عدة دوريات في مختلف طرق الإمارة والأحياء السكنية – خصوصا – المناطق المنخفضة لشفط المياه من امام الدوارات وساحات المدارس في حال تراكمها وهطول الامطار بغزارة ، وذلك من خلال تجهيز مكائن الشفط والتناكر وعمال الدائرة .

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