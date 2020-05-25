أمطار متوسطة وخفيفة وأجواء غائمة في أم القيوين

المصدر:
  • أم القيوين- عصام الدين عوض
التاريخ:

هطلت ظهر اليوم أمطار متوسطة وخفيفة بمنطقة فلج المعلا في أم  القيوين و لفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة  ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، ولا تزال السماء غائمة  ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة .

ودعت ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة ام القيوين السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الامطار او في الاجواء المضطربة ، اضافة الى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنبا لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وارواح مستخدمي الطريق  .

فيما  أكدت  بلدية ام القيوين استعدادها لتشكيل فرق عمل من عدة دوريات في مختلف طرق الإمارة والأحياء السكنية – خصوصا – المناطق المنخفضة لشفط المياه  من امام الدوارات وساحات المدارس في حال  تراكمها وهطول الامطار بغزارة ، وذلك من خلال  تجهيز مكائن الشفط والتناكر وعمال  الدائرة  .

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