خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون تهاني القادة

المصدر: أبوظبي ــ وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني وأطيب التمنيات بالمناسبة، خلال اتصالات هاتفية، مع جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عُمان الشقيقة، وحمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان.

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