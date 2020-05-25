مختصون يحذرون من الإفراط بتناول الحلويات خلال البقاء في المنزل

المصدر: عجمان ــ أسامة أحمد، عصام الدين عوض

حذر أطباء واختصاصيو تغذية، من الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة التي تحوي نسباً كبيرة من السكريات، خلال فترة البقاء في المنزل، كما طالبوا بضرورة ممارسة بعض الحركات والتمارين الرياضية القابلة للتطبيق داخل البيت، ما دام الخروج إلى الأماكن العامة، أضحى مقيداً إلا في فترات محددة، في ظل «كورونا».



وأكدت هبة فاروق الكرجية خبيرة الأغذية، مديرة عيادات جراحة السمنة بمستشفى القرهود الخاص في دبي، على أهمية الاعتدال في تناول الوجبات الغذائية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وعدم الإسراف في اختيار كميات كبيرة من الأطعمة المتنوعة، ما يسبب السمنة، مشيرة إلى عدم تناول كميات كبيرة من الحلويات. ولفتت إلى أهمية تناول التمور والفواكه والخضراوات، نسبة لفائدتها الغذائية للجسم.



عادات



من جانبها، قالت الدكتورة منة إبراهيم محمد البدر طبيب عام، إن أبرز عاداتنا الجميلة والراسخة في مناسبات الأعياد المباركة، والجلسات العائلية، أطباق الحلوى بشتّـى أنواعها الشهية، ما يؤثر حتماً في أجسامنا، ويمكن أن يدخلها بحالة من الصدمة .وذكرت أن السكر، بحد ذاته، يمكن تصنيفه كمسبب للإدمان، وعليه، يؤدي لعدة أضرار وخيمة، بعد الإفراط في تناوله، كما تصل إمكانية تأثيره سلباً في جهاز المناعة، لمدة تصل إلى خمس ساعات بعد تناوله، ولا يسمح للجهاز المناعي بالعمل بشكل سليم، لوجود فائض منه.



‏مخاطر



وأكد الدكتور محمد نبيل الشوبري اختصاصي الجهاز الهضمي بمستشفى ثومبي في عجمان إن العالم يمر بوقت عصيب، بسبب جائحة «كورونا»، التي نأمل ألا تترك آثاراً جانبية في الجهاز الهضمي، في ظل الحجر المنزلي، والذي يشكل مخاطر صحية، نتيجة لعدم الحركة التي اعتاد عليها الناس، وزيادة تناول الأطعمة، إضافة إلى الضغط النفسي لافتاً إلى ضرورة ممارسة الرياضة الداخلية لكافة أفراد الأسرة، وأفضلها الرياضة الجماعية.



خطوات



وتقول الدكتورة عهود علي عبد الله الحمادي رئيس قسم التغذية بمستشفى القاسمي بالشارقة: إن التغييرات الاجتماعية والنفسية المصاحبة لظهور فيروس «كورونا»، وتأثيره الكبير في الفرد، يؤديان بشكل مباشر وغير مباشر، إلى ارتفاع نسبة السمنة بشكل عام، وأنه لا بد من اتباع خطوات عملية تساعد الشخص على عدم اكتساب وزن زائد.

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