مخالفة مركز تسوّق شهير في عجمان يبيع مياه شرب غير صالحة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قررت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مخالفة مركز تسوّق شهير، لبيعه مياه شرب غير صالحة لحيازة سلعة متضمنة معلومات مضللة للمستهلكين، كما تقرر مصادرة مياه الشرب المعروضة للبيع ضمن العروض الترويجية، كما تم إجراء مسح شامل على المراكز التجارية والجمعيات التعاونية الأخرى للتأكد من عدم وجود نفس نوعية المياه غير الصالحة، وتعرض أحد المستهلكين لإعياء وألم في المعدة بعد تناوله المياه غير الصالحة، أدى به للذهاب للمستشفى وأخذ العلاج اللازم.

تضليل

وأكد حسن الشحي، مدير قسم مكافحة الغش التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، لـ «البيان» أنه تم ضبط ومصادرة 215 عبوة ماء منتهية الصلاحية يتم بيعها وتداولها من على أرفف البيع في أحد المراكز التجارية الكبرى الشهيرة في الإمارة على أنها صالحة للاستخدام، موضحاً بأنه تم تحرير مخالفة لحيازة سلعة متضمنة معلومات مضللة للمستهلكين.

ولفت إلى أنه فور ورود معلومات عن وجود مياه منتهية الصلاحية تم إرسال فريق عمل من المفتشين للنزول الميداني على منافذ البيع الأخرى كالجمعيات والهايبرماركت للتأكد من تاريخ صلاحية المنتج المعروض، وخلوها من أي بضائع أخرى منتهية الصلاحية.

وذكر أن الدائرة كثفت في الآونة الأخيرة التفتيش الميداني والرقابة على منافذ البيع والأسواق، نظراً للأوضاع الراهنة وبمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأهاب بالمستهلكين أهمية تمعن وتصفح المنتجات والبضائع ومراجعة تاريخ الانتهاء قبل عملية الشراء، وفي حال اكتشاف أي تجاوزات من شأنها الإخلال بحقوق المستهلك أو الإيقاع بضرر مباشر عليه أو على صحة وسلامة المجتمع بشكل عام لدى استخدام السلعة، مطالباً منهم الإبلاغ عن طريق التواصل مع مركز الاتصال الحكومي على هاتف رقم 80070.

وأفاد بأن هناك خطاً ساخناً ومباشراً بين المركز والمفتشين في الميدان لضمان التجاوب السريع، وعند تلقي مركز الاتصال البلاغ ينطلق فريق من فرسان الميدان إلى موقع المنشأة لتحري وتقصي موضوع البلاغ، وإذا ثبتت المخالفة يتم أخذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة تجاه المخالفين.

مرض وتعب

ومن جانبه، أفاد المستهلك أبو شهد بأنه قام بشراء عدد من عبوات مياه الشرب المعبأة من أحد مراكز التسوق الشهيرة في عجمان أول أمس قبيل وقت الإفطار الرمضاني، وذلك ضمن العروض التجارية وثم شرب عبوة واحدة عند الإفطار وبعدها أصيب بتعب وألم في المعدة، مؤكداً أنه يتناول نفس الطعام يومياً عند الإفطار ولم تحصل له هذه الأعراض، ثم تنبه إلى مياه الشرب فوجدها منتهية بتاريخ 15 من الشهر الحالي.

وأكد أنه ذهب بعد زيادة الإعياء إلى مستشفى خاص وتم أخذ العلاج اللازم وإجراء فحوصات، وذكر له الطبيب بأن سبب الإعياء والألم نتيجة لتناوله مياه غير صالحة، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى لمركز عجمان للاتصال وتم تسجيل رقم الشكوى 71455، من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بحماية صحة وسلامة المستهلكين.

صحة وسلامة

ومن جهته، أكد الدكتور منذر السعد استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء ومدير مركز المدار الطبي في الشارقة، أن تناول مياه شرب غير صالحة أو طعام ملوث يؤدي إلى الإصابة بالتهابات في المعدة تحتاج إلى علاج عبر المضادات الحيوية، لافتاً إلى أهمية التأكد من سلامة مياه الشرب قبل تناولها، إضافة إلى الأطعمة من أجل صحة وسلامة الإنسان.

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