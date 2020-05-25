مواطنون ومقيمون يتبادلون تهاني العيد «عن بُعد»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تفاعل مواطنون ومقيمون، مع دعوة القيادة الرشيدة لتبادل التهاني «عن بُعد»، خلال هذه الظروف الاستثنائية، ومواصلة اتباعهم للإجراءات الاحترازية، والبقاء في المنازل، والاحتفاء بأجواء العيد داخل المنزل، موضحين أن التباعد الجسدي واجب وطني، وسلاح فعال لمحاربة وباء فيروس «كورونا» المستجد، مشيرين إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، تهدف إلى حماية أمن وسلامة المجتمع، ومعتبرين أن توجيهات القيادة الرشيدة واضحة، وعلينا كمواطنين ومقيمين تطبيقها، وذلك لسلامة الجميع.

استجابة

وقال المواطن صالح شاكر إنه: «اكتفى بمعايدة أبنائه وعائلته «عن بعد»، مستخدماً مواقع التواصل الاجتماعي، وموضحاً أن أسرته تقطن في إمارة الفجيرة، وهو يعمل في المنطقة الغربية، ويقطن هناك، نظراً لظروف عمله». وقال إنه: «استجاب على الفور لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعوتها بالاكتفاء بالمعايدة «عن بعد»، نظراً للظروف العالمية الحالية»، لافتاً إلى أن التباعد الجسدي في هذه الفترة، يعتبر مسؤولية فردية، تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع، كما تحتاج إلى تكاتف الجهود، للسيطرة بشكل كامل على هذا الوباء».

التزام

ومن جهتها، قالت ندى فقير إحدى المقيمات: «إن دولة الإمارات وفرت للمقيمين كافة سبل العيش والوقاية الصحية، في ظل تلك الظروف، وبادرت بتسهيل التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ليتسنى لنا التواصل مع أسرنا وأصدقائنا».

وأوضحت أنها قامت بمعايدة أسرتها التي تعيش في دولة أخرى «عن بعد»، وتبادلت التهاني مع صديقاتها أيضاً «عن بعد»، دون الحاجة للتجمع، حيث شعرن وكأنهن في تجمع حقيقي، وبالتالي، تواصلن وهن متبعات للتعليمات والإجراءات الاحترازية المفروضة لتأمين السلامة للجميع.

وقال محمود عيد «مقيم»: «أطل علينا عيد الفطر المبارك، في ظروف استثنائية بسبب جائحة «كورونا»، ورغم أن أعيادنا ارتبطت بعادات التزاور والتجمعات، وإقامة الولائم، ولكن اكتفينا هذا العيد بالتهاني والمعايدات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتبعنا أسلوباً مغايراً للحفاظ على حياتنا وحياة الآخرين».

ومن جانبها، قالت المواطنة إيمان علي الأميري: «إن أبناء المجتمع الإماراتي لديهم قدرة على التكيف مع الأوضاع سريعاً، وهناك حالة من الاتفاق العام على ضرورة مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، عبر اتباع التعليمات الصحية، والتزام المنازل.

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