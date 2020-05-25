حمدان بن محمد: جهود الجنود المجهولين محل تقدير

المصدر: دبي - البيان

ثمن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي جهود الجنود المجهولين في المرافق الأمنية والخدمية وما يقدمونه من عمل وطني جليل، وما يبدونه من التزام تجاه واجبهم الذي لم يتأخروا لحظة في تلبية ندائه، مؤكداً سموه أنهم مصدر فخر للوطن وأن جهودهم محل كامل التقدير من القيادة الرشيدة ومن كل مواطن ومقيم ينعم بنعمة الأمن والأمان والسلامة على هذه الأرض الطيبة.

جاء ذلك خلال تفقد سموه صباح أمس سير العمل خلال أول أيام عيد الفطر المبارك في مقار عدد من المرافق الأمنية والخدمية حيث تعرف سموه على المهام المحددة المكلفين بها خلال فترة العيد والاستعدادات المتخذة للمرحلة المقبلة سواء من ناحية التجهيزات والمعدات وكذلك من ناحية طواقم العمل والخطط الاستباقية الموضوعة للاستجابة الميدانية السريعة والفعالة.

واطلع سموه على جهوزية طواقم الإطفاء والإنقاذ والتدخل السريع في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في منطقة القصيص وما تملكه من تجهيزات ومعدات متطورة تعينها على التعامل مع مختلف أشكال الطوارئ كما تعرف سموه خلال الزيارة على مستجدات عمل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في منطقة العوير ودورها ضمن خطوط الدفاع الأولى في مواجهة وباء كوفيد 19.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي «تويتر»: «التقيت اليوم جانباً من فرق الشرطة والأمن والدفاع المدني والإسعاف المتواجدين على رأس عملهم في أول أيام عيد الفطر وهنأتهم بالمناسبة متمنيا لهم كل التوفيق في مهام.. نماذج مشرفة للانتماء والولاء والالتزام بالواجب في كافة الأوقات».

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة القصيص، اللواء الخبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني، والذي أطلع سموه على مجريات سير العمل في الإدارة واستعداداتها لفترة العيد، وكذلك خلال المرحلة المقبلة وما اتخذته من تدابير تمكنها من الاستجابة الفورية لأية طوارئ قد تشهدها تلك الفترة، من خلال الخطط والسيناريوهات الاستباقية التي تعين على تحقيق أعلى معدلات النجاح في التعامل مع حالات الحرائق والطوارئ على تنوع أشكالها.

كما تعرف سموه على جهوزية طواقم الإطفاء والإنقاذ والتدخل السريع وما تملكه من تجهيزات ومعدات متطورة تعينها على التعامل مع مختلف أشكال الطوارئ بكفاءة عالية وفق أفضل المعايير وباتباع أحدث الممارسات العالمية وأكثرها فعالية، في ضوء عملية التحديث المستمرة التي تقوم بها الإدارة لشتى العناصر التي تضمن لها أعلى مستويات الاستجابة لكل أنواع الطوارئ وبما يحفظ على المجتمع أمنه وسلامته ضمن مختلف الظروف.

وتحدث سموه إلى عدد من أطقم الإدارة العامة للدفاع المدني وتعرف منهم على ما يقومون به من أدوار ولا سيما مشاركتهم ضمن خطوط الدفاع الأولى في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك ما يتم تطبيقه على مستوى الإدارة من تدابير وقائية تضمن لجميع العاملين فيها أعلى مستويات الحماية، وخاصة أن طبيعة عملهم تتطلب وجودهم طوال الوقت في الميدان، مثمناً سموه ما تقوم به فرق الدفاع المدني من جهود تعين على توفير أقصى درجات الأمن والأمان لمجتمع دبي.

مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

وتوجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عقب ذلك لزيارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في منطقة العوير، حيث استقبل سموه لدى وصوله خليفة الدراي، المدير التنفيذي للمؤسسة.

وتعرف سموه خلال الزيارة على مستجدات عمل المؤسسة ودورها ضمن خطوط الدفاع الأولى في مواجهة وباء كوفيد 19، وما استحدثته المؤسسة من استعدادات وما طورته من خدمات في سبيل تعزيز مستوى جهوزيتها للتعامل مع كافة المتغيرات في ظل الوضع الراهن، بما في ذلك تطوير مجموعة من الخدمات التي تم تصميمها وتنفيذها خصيصاً لهذا الغرض.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح حول الخدمات التي أدخلتها المؤسسة حديثاً إلى حيز التنفيذ الميداني، ومنها خدمات «المستجيب المتطور» التي يتم الاستعانة فيها بدراجات «سكوتر» متطورة وصديقة للبيئة لا يصدر عنها ضوضاء أو عادم وتتميز بالسرعة الكبيرة والقدرة على الوجود في الأماكن التي قد لا يتيسر لسيارة الإسعاف الوصول إليها بسهولة ولا سيما في المناطق السكنية والمجمعات الخدمية الكبرى، حيث تم تدريب مجموعة من المسعفين على استخدامها مع تزويدهم معدات وتجهيزات طبية متطورة ومنها أجهزة متقدمة لقياس درجات الحرارة، بينما يأتي ذلك في إطار عملية التحديث المستمرة لإمكانات المؤسسة بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويؤكد القدرة على التعامل بكفاءة عالية مع جميع المواقف التي تتطلب تدخل فرق الإسعاف.

وفي ختام الزيارة، أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تقديره لكل من الجهات الأربع وجميع أطقمها سواء الميدانية أو الإدارية أو المساندة وأيضاً لجميع العاملين في خطوط الدفاع الأولى ضمن مختلف التخصصات، والقائمين على رأس عملهم خلال فترة العيد، حيث يقدم الجميع القدوة في التفاني في العمل والقيام بالواجب على الوجه الأمثل في كل المناسبات.

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