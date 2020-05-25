خليفة وخولة وعلي أوائل مواليد العيد في مستشفى دانة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي في الساعات الأولى من عيد الفطر السعيد 3 مواليد، بينما ودّع الشهر الفضيل بولادة 6 مواليد جميعهم إناث في 30 رمضان (آخر أيام الشهر الفضيل)، كما استقبل مستشفى دانة الإمارات خلال شهر رمضان المبارك 419 مولوداً منهم 191 مواطناً ومواطنة، وبلغ إجمالي المواليد التوائم خلال رمضان 14 توأماً (منهم حالة واحدة لثلاث توائم)، بينما بلغ عدد الذكور 217 طفلاً والإناث 202، وبذلك ارتفع عدد المواليد إلى 18046 مولوداً في المستشفى منذ افتتاحه في أكتوبر 2015. وقال ماريانو جونزاليز، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي: «في ظل الظروف المحيطة بوباء كوفيد 19، فإن المواليد الجدد يأتون لأهاليهم ولنا ببارقة أمل وسعادة حيث نحتفل بمواليدنا يومياً واليوم الفرحة مضاعفة لجميع كوادرنا الطبية».

وقد استقبلت مستشفى دانة الإمارات مولودها الأول في أول أيام عيد الفطر المولود خليفة لزايد المنصوري، إماراتي، أما ثاني مواليد عيد الفطر السعيد فكانت خولة لأسرة محمد عبد الله جداوي التي ولدت بعد دقائق معدودة من صلاة الفجر، أما ثالث مواليد العيد، علي فقد أبصر النور الساعة 5:00 فجراً لعائلة الدكتور عبد الله المرزوقي.

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